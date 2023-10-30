Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Akui Tahan Rasa Sakit Selama MotoGP Thailand 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:33 WIB
Marco Bezzecchi Akui Tahan Rasa Sakit Selama MotoGP Thailand 2023
Marco Bezzecchi tahan rasa sakit selama MotoGP Thailand 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARCO Bezzecchi akui tahan rasa sakit selama MotoGP Thailand 2023. Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut juga mengakui bahwa Sirkuit Buriram adalah trek yang sangat sulit baginya.

Bezzecchi belum pulih sepenuhnya usai menjalani operasi di awal Oktober lalu. Dia memaksakan diri untuk ikut MotoGP Mandalika 2023 dan masih berada dalam kondisi sakit hingga MotoGP Thailand 2023 di akhir pekan lalu.

Marco Bezzecchi

"Sejujurnya, Sirkuit Buriram ini adalah yang tersulit bagi saya. Setelah tiga minggu berturut-turut mengendarai motor, lintasan dengan titik pengereman berat ini menghancurkan fisik saya," kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Senin (30/10/2023).

"Saya merasakan rasa sakit bukan di bagian tulang, tetapi di pundak dan leher. Rasa sakitnya luar biasa pada paruh kedua balapan. Namun, saya tetap tampil sekuat tenaga," lanjutnya.

Bezzecchi mengungkapkan bahwa tujuannya di MotoGP Thailand 2023 ini ialah untuk bisa menambah pundi-pundi poin. Pada akhirnya, dia pun berhasil meraih poin tambahan setelah finis ke-4 dalam balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Minggu (30/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement