Marco Bezzecchi Akui Tahan Rasa Sakit Selama MotoGP Thailand 2023

MARCO Bezzecchi akui tahan rasa sakit selama MotoGP Thailand 2023. Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut juga mengakui bahwa Sirkuit Buriram adalah trek yang sangat sulit baginya.

Bezzecchi belum pulih sepenuhnya usai menjalani operasi di awal Oktober lalu. Dia memaksakan diri untuk ikut MotoGP Mandalika 2023 dan masih berada dalam kondisi sakit hingga MotoGP Thailand 2023 di akhir pekan lalu.

"Sejujurnya, Sirkuit Buriram ini adalah yang tersulit bagi saya. Setelah tiga minggu berturut-turut mengendarai motor, lintasan dengan titik pengereman berat ini menghancurkan fisik saya," kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Senin (30/10/2023).

"Saya merasakan rasa sakit bukan di bagian tulang, tetapi di pundak dan leher. Rasa sakitnya luar biasa pada paruh kedua balapan. Namun, saya tetap tampil sekuat tenaga," lanjutnya.

BACA JUGA: Marc Marquez Senang Bisa Lewati Garis Finis di MotoGP Thailand 2023

Bezzecchi mengungkapkan bahwa tujuannya di MotoGP Thailand 2023 ini ialah untuk bisa menambah pundi-pundi poin. Pada akhirnya, dia pun berhasil meraih poin tambahan setelah finis ke-4 dalam balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Minggu (30/10/2023).