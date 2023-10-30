Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Repsol Honda Izinkan Marc Marquez Jajal Desmosedici GP23 di Tes Valencia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:22 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Repsol Honda Izinkan Marc Marquez Jajal Desmosedici GP23 di Tes Valencia
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez diizinkan untuk mengendarai motor Ducati terbaru, Desmosedici GP23 saat menjalani tes pascamusim MotoGP di Valencia. Honda pun mengizinkan hal tersebut karena hubungan yang baik yang selama in sudah terjalin dengan Marquez.

Seperti diketahui, Marquez bakal meninggalkan Honda pada akhir musim 2023. Sebab, dia telah dikontrak oleh Gresini Ducati selama satu tahun untuk MotoGP 2024.

The Baby Alien -julukan Marquez- pun dikonfirmasi bakal mencoba motor Desmosedici GP23, yang akan ditungganginya tahun depan dalam tes di Valencia pada akhir November mendatang. Kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig, sendiri yang memberi izin kepadanya untuk menjajal kuda besi anyarnya itu karena menurutnya sangat penting bagi seorang rider baru beradaptasi dengan tunggangan barunya.

Tentunya, hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi juara MotoGP enam kali itu karena jalannya menuju tim satelit Ducati itu dipermudah oleh Honda. Sebab, ada beberapa kasus di mana seorang pembalap tak diijinkan untuk mencoba motor bersama tim barunya dalam tes di Valencia oleh tim lamanya, seperti yang terjadi pada legenda MotoGP, Valentino Rossi, saat hijrah ke Ducati dari Yamaha pada 2011 silam.

Marc Marquez (HRC)

Marquez pun membeberkan bahwa hubungannya yang sangat baik dengan Honda membuat tim berlogo sayap emas itu memberi izin kepadanya untuk menjajal Desmosedici GP23 di Valencia. Oleh karena itu dia sangat senang jalannya untuk memulai lembaran baru dengan Ducati dipermudah oleh Honda.

“Bagi saya, itu tergantung pada hubungan Anda dan cara Anda melakukan sesuatu. Misalnya saja dengan Honda, kami mempunyai hubungan yang sangat baik,” kata Marquez dikutip dari Motosan, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
