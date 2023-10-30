Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perasaan Campur Aduk Direktur Ducati Sambut Marc Marquez di Gresini: Bikin Pusing tapi Juga Kemewahan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |00:05 WIB
Perasaan Campur Aduk Direktur Ducati Sambut Marc Marquez di Gresini: Bikin Pusing tapi Juga Kemewahan
Marc Marquez bakal gabung Gresini Ducati musim depan (Foto: REUTERS)
DIREKTUR olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, memiliki perasaan campur aduk menyambut Marc Marquez di Gresini Ducati. Dia mengakui bahwa The Baby Alien – julukan Marquez – berpotensi bikin pusing timnya, namun juga merupakan suatu kemewahan untuk memilikinya.

Marc Marquez dipastikan akan meninggalkan Repsol Honda di akhir tahun ini setelah 11 tahun bersama. Dia akan gabung dengan Gresini Ducati dan telah menandatangani kontrak satu tahun dengan tim yang dipimpin oleh Nadia Padovani tersebut.

Marc Marquez

Juara MotoGP enam kali itu jelas akan menambah kekuatan Ducati bersama tujuh rider lainnya meski berada di tim satelit. Sebab, dia bakal mengendarai motor terbaik di kelas utama saat ini yakni Desmosedici GP23.

Marquez sendiri mengungkapkan bahwa dirinya bergabung dengan Gresini Ducati karena ingin tampil kompetitif lagi. Pabrikan Borgo Panigale pun dengan tangan terbuka menyambut kedatangannya.

Akan tetapi, Ciabatti tak memungkiri bahwa seorang bintang seperti Marquez tentunya akan rumit untuk dikelola dengan segala keinginannya untuk bisa menjadi yang tercepat. Namun menurutnya, pada saat yang sama kehadirannya semakin membuat mewah skuad Ducati, yang saat ini hanya memiliki Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo sebagai juara MotoGP yang diraihnya pada edisi 2022 lalu.

“Kami tidak menyembunyikan bahwa memiliki Marc Márquez di Ducati bisa jadi rumit untuk dikelola. Namun, itu merupakan sebuah kemewahan untuk bisa memiliki begitu banyak juara di motor kami,” kata Ciabatti dilansir dari Motosan, Minggu (29/10/2023).

1 2
