Saksikan Aksi Wakil Indonesia di Hylo Open 2023, Live di Vision+

SAKSIKAN aksi wakil Indonesia di Hylo Open 2023 live di Vision+. Turnamen berlevel Super 300 yang akan diikuti Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti ini bakal berlangsung pada 31 Oktober hingga 5 November 2023.

Ya, kompetisi badminton dunia BWF World Tour kali ini menggelar pertandingan Hylo Open 2023. Turnamen ini masuk kategori level Super 300 dan merupakan turnamen ke-28 dari BWF World Tour 2023.

Hylo Open 2023 ini dimulai pada 31 Oktober–5 November di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman. Para pemain akan memperebutkan total hadiah sebesar USD210 ribu atau sekira Rp3,29 miliar.

Kali ini, Indonesia hanya mengirim 5 wakil untuk bertanding dalam Hylo Open 2023, kategori ganda putri dan ganda campuran. Hal ini karena PBSI tidak punya utusan lain untuk tiga kategori lainnya.

Pasangan ganda putri Apriyani/Fadia menjadi harapan bagi Indonesia. Walaupun sempat absen di Denmark Open 2023, mereka punya rekor yang bagus karena berhasil keluar menjadi juara di Hong Kong Open 2023.

Meski bertahan dengan sedikit perwakilan, Tim Merah Putih yakin akan menaklukkan lawannya di Hylo Open 2023. Berikut daftar perwakilan Indonesia di BWF Hylo Open 2023:

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi

Ganda Campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti