Penyebab Francesco Bagnaia Dinyatakan Finis Kedua di Balapan Utama MotoGP Thailand 2023

Francesco Bagnaia diberikan podium kedua meski finis ketiga di MotoGP Thailand 2023 (Foto: REUTERS)

PENYEBAB Francesco Bagnaia dinyatakan finis kedua di balapan utama MotoGP Thailand 2023 akan dibahas di sini. Sang pembalap Ducati Lenovo sebenarnya finis ketiga, namun Brad Binder mendapatkan hukuman sehingga posisi Bagnaia naik.

Pembalap Red Bull KTM, Binder, sebenarnya finis kedua di belakang Jorge Martin. Namun, dia mendapatkan hukuman track limit di akhir balapan.

Pecco-sapaan akrab Bagnaia- dinyatakan naik ke podium dua meski dirinya finis di urutan ketiga pada balapan yang digelar Minggu (29/10/2023) di Sirkuit Buriram, Thailand. Sementara Binder turun ke posisi ketiga.

Hal ini lantaran Binder dinyatakan melanggar pada momen-momen akhir balapan. Dia tertangkap melindas track limit di tikungan 4 pada lap terakhir balapan.

"Binder finis kedua tetapi kesalahannya terjadi lebih awal pada lap terakhir dengan batas lintasan yang membatasi, menurunkan pembalap Afrika Selatan itu ke posisi ketiga," bunyi keterangan resmi MotoGP, Minggu (29/10/2023).