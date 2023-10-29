Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Francesco Bagnaia Dinyatakan Finis Kedua di Balapan Utama MotoGP Thailand 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:32 WIB
Penyebab Francesco Bagnaia Dinyatakan Finis Kedua di Balapan Utama MotoGP Thailand 2023
Francesco Bagnaia diberikan podium kedua meski finis ketiga di MotoGP Thailand 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Francesco Bagnaia dinyatakan finis kedua di balapan utama MotoGP Thailand 2023 akan dibahas di sini. Sang pembalap Ducati Lenovo sebenarnya finis ketiga, namun Brad Binder mendapatkan hukuman sehingga posisi Bagnaia naik.

Pembalap Red Bull KTM, Binder, sebenarnya finis kedua di belakang Jorge Martin. Namun, dia mendapatkan hukuman track limit di akhir balapan.

Brad Binder

Pecco-sapaan akrab Bagnaia- dinyatakan naik ke podium dua meski dirinya finis di urutan ketiga pada balapan yang digelar Minggu (29/10/2023) di Sirkuit Buriram, Thailand. Sementara Binder turun ke posisi ketiga.

Hal ini lantaran Binder dinyatakan melanggar pada momen-momen akhir balapan. Dia tertangkap melindas track limit di tikungan 4 pada lap terakhir balapan.

"Binder finis kedua tetapi kesalahannya terjadi lebih awal pada lap terakhir dengan batas lintasan yang membatasi, menurunkan pembalap Afrika Selatan itu ke posisi ketiga," bunyi keterangan resmi MotoGP, Minggu (29/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement