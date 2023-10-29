Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia Kelar Balapan Utama MotoGP Thailand 2023?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone dalam artikel ini. Ada balapan utama yang akan dilakoni Jorge Martin hingga Marc Marquez di MotoGP Thailand 2023 yang akan berlangsung di Sirkuit Buriram, pada Minggu (29/10/2023) pukul 15.00 WIB.

Ya, gelaran MotoGP Thailand 2023 mencapai puncaknya hari ini. Setelah melakoni sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race kemarin, para pembalap akan bersiap mentas di balapan utama hari ini.

Dalam sesi sprint race kemarin, Jorge Martin sukses tampil menggila. Pembalap Pramac Ducati itu keluar sebagai pemenang usai memulai balapan dari posisi terdepan.

Di podium sprint race MotoGP Thailand 2023, Jorge Martin ditemani oleh Brad Binder (KTM Red Bull) dan juga Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Hasil ini membuat jarak poin Martin dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang sedang memuncaki klasemen langsung terpangkas.

Kini, Bagnaia unggul 17 poin dari Jorge Martin yang mengekor di posisi kedua. Alhasil, jika Martin bisa memenangkan balapan utama di MotoGP Thailand 2023 hari ini, ada kans baginya untuk menggeser Bagnaia di puncak klasemen. Sebab, pemenang akan meraih 25 poin tambahan.