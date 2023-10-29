Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia Kelar Balapan Utama MotoGP Thailand 2023?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:56 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia Kelar Balapan Utama MotoGP Thailand 2023?
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone dalam artikel ini. Ada balapan utama yang akan dilakoni Jorge Martin hingga Marc Marquez di MotoGP Thailand 2023 yang akan berlangsung di Sirkuit Buriram, pada Minggu (29/10/2023) pukul 15.00 WIB.

Ya, gelaran MotoGP Thailand 2023 mencapai puncaknya hari ini. Setelah melakoni sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race kemarin, para pembalap akan bersiap mentas di balapan utama hari ini.

Jorge Martin

Dalam sesi sprint race kemarin, Jorge Martin sukses tampil menggila. Pembalap Pramac Ducati itu keluar sebagai pemenang usai memulai balapan dari posisi terdepan.

Di podium sprint race MotoGP Thailand 2023, Jorge Martin ditemani oleh Brad Binder (KTM Red Bull) dan juga Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Hasil ini membuat jarak poin Martin dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang sedang memuncaki klasemen langsung terpangkas.

Kini, Bagnaia unggul 17 poin dari Jorge Martin yang mengekor di posisi kedua. Alhasil, jika Martin bisa memenangkan balapan utama di MotoGP Thailand 2023 hari ini, ada kans baginya untuk menggeser Bagnaia di puncak klasemen. Sebab, pemenang akan meraih 25 poin tambahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement