HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Thailand 2023: Terdepan di Sprint Race, Ini Strategi Jorge Martin untuk Balapan Utama

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:00 WIB
MotoGP Thailand 2023: Terdepan di Sprint Race, Ini Strategi Jorge Martin untuk Balapan Utama
Jorge Martin finis terdepan di sprint race MotoGP Thailand 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

BURIRAM - Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, menjadi yang terdepan di sprint race MotoGP Thailand 2023. Usai hasil positif tersebut, pembalap berjuluk The Martinator itu membeberkan strateginya untuk balapan utama yang akan digelar Minggu (29/10/2023).

Jorge Martin mengatakan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin pada balapan utama besok. Hal itu dilakukan demi meminimalisir kesalahan yang bisa berakibat fatal pada penampilannya di lintasan.

Martin finis terdepan dengan unggul 0,933 detik dari Brad Binder (Red Bull KTM) di belakangnya pada sprint race MotoGP Thailand 2023. Ini menjadi kelima kalinya berturut-turut pembalap dengan julukan The Martinator itu memenangi sprint race dalam lima seri terakhir.

"Sulit untuk melihat bagaimana sprint race akan berjalan karena saya memakai ban bekas. Saya melihat Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, dan juga Francesco Bagnaia tampil cepat dengan ban baru," kata Martin dilansir dari Speedweek, Sabtu (28/10/2023).

"Pada balapan utama besok, saya harus bisa lebih sabar pada putaran-putaran awal untuk menjaga ban hingga akhir balapan," lanjutnya.

Meskipun mengaku tak mengetahui bagaimana sprint race akan berjalan sebelum dimulainya balapan hari ini, Martin percaya dirinya mampu bersaing dengan pembalap lain. Alhasil, dia pun sukses menempati podium tertinggi.

"Saya tidak tahu dengan jelas akan ada di posisi berapa sebelum balapan dimulai. Akan tetapi, saya yakin bisa bersaing dan hasil akhir membuktikannya," kata Martin.

Halaman:
1 2
