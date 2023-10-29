Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Prawira Harum Bandung Resmi Akhiri Kerjasama dengan Abraham Damar Grahita

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |00:04 WIB
Prawira Harum Bandung Resmi Akhiri Kerjasama dengan Abraham Damar Grahita
Prawira Harum Bandung memutus kontrak Abraham Damar Grahita (Foto: Instagram/@abrahamdg_)
A
A
A

BANDUNG - Prawira Harum Bandung mengakhiri kerjasamanya dengan Abraham Damar Grahita. Padahal, kontrak kerja masih berlaku hingga 2026.

Direktur Prawira Harum Bandung, Teddy Tjahjono, tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. Namun, dia hanya memastikan kerjasama dengan Abraham Damar berakhir sesuai dengan keputusan tim pelatih dan manajemen.

Abraham Damar Grahita

"Hatur nuhun kepada Abraham Damar Grahita atas segala kontribusi yang telah diberikan kepada Prawira Harum Bandung selama ini," kata Teddy, dikutip pada Minggu (29/10/2023).

"Setelah diskusi dengan tim pelatih dan internal manajemen, kerjasama antara Prawira Harum Bandung dan Abraham telah berakhir," imbuhnya.

Prawira Harum Bandung mendatangkan Abraham Damar Grahita pada 2021. Dia sukses membawa tim bola basket asal Kota Bandung itu melaju ke babak playoff IBL sebelum dikalahkan West Bandit Solo dalam pertandingan yang berformat best of three.

Di tahun berikutnya, Abraham Damar kembali tampil baik dengan mengantarkan Prawira Harum Bandung mencapai babak semifinal. Bahkan dia menyabet gelar pemain terbaik “Most Valuable Player (MVP)”.

Halaman:
1 2
