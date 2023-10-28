Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Thailand 2023, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:13 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Thailand 2023, Klik di Sini!
Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)
A
A
A

BURIRAM - Link live streaming Sprint Race MotoGP Thailand 2023, klik di sini. Anda dapat menemukan link artikel tersebut di Vision+ atau pada akhir artikel ini.

Sprint Race MotoGP Thailand 2023 akan digelar Sabtu (28/10/2023) pukul 15.00 WIB di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Seri ke-17 MotoGP 2023 itu dijamin semakin seru.

Balapan MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

Apalagi, Jorge Martin akan start dari posisi terdepan. Pembalap Pramac Ducati itu sukses merebut pole position pada kualifikasi yang berlangsung Sabtu (28/10/2023) siang WIB.

Sementara itu, posisi kedua dikuasai oleh Luca Marini (Mooney VR46) dan ketiga dihuni oleh Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Lalu, Marco Bezzecchi akan start dari posisi empat.

Sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan memulai Sprint Race dari posisi enam. Ia tentu saja harus bisa merangsek ke depan untuk mengejar Martin yang terkenal cepat saat start.

Di sisi lain, Marc Marquez kembali menembus 10 besar. Pembalap tim Repsol Honda itu akan start dari posisi delapan, menemani adiknya Alex Marquez (7) dan Maverick Vinales.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement