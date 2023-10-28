Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Thailand 2023, Klik di Sini!

BURIRAM - Link live streaming Sprint Race MotoGP Thailand 2023, klik di sini. Anda dapat menemukan link artikel tersebut di Vision+ atau pada akhir artikel ini.

Sprint Race MotoGP Thailand 2023 akan digelar Sabtu (28/10/2023) pukul 15.00 WIB di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Seri ke-17 MotoGP 2023 itu dijamin semakin seru.

Apalagi, Jorge Martin akan start dari posisi terdepan. Pembalap Pramac Ducati itu sukses merebut pole position pada kualifikasi yang berlangsung Sabtu (28/10/2023) siang WIB.

Sementara itu, posisi kedua dikuasai oleh Luca Marini (Mooney VR46) dan ketiga dihuni oleh Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Lalu, Marco Bezzecchi akan start dari posisi empat.

Sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan memulai Sprint Race dari posisi enam. Ia tentu saja harus bisa merangsek ke depan untuk mengejar Martin yang terkenal cepat saat start.

Di sisi lain, Marc Marquez kembali menembus 10 besar. Pembalap tim Repsol Honda itu akan start dari posisi delapan, menemani adiknya Alex Marquez (7) dan Maverick Vinales.