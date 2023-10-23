Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Pembalap MotoGP Miguel Oliveira Dijuluki Dokter Gigi?

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |20:51 WIB
Kenapa Pembalap MotoGP Miguel Oliveira Dijuluki Dokter Gigi?
Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

SOSOK pembalap MotoGP asal Portugal bernama Miguel Oliveira sempat mencuri perhatian banyak orang gara-gara julukannya. Bagaimana tidak, dirinya rupanya dikenal banyak publik sebagai pembalap dokter gigi.

Tentu saja julukan yang terdengar asing dan tidak nyambung tersebut sontak memicu pertanyaan banyak publik dunia. Bagi kamu yang tidak mengetahui maka simak ulasan selenglapnya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (23/10/2023) terkait kenapa pembalap MotoGP Miguel Oliveira dijuluki dokter gigi.

Asal Mula Miguel Oliveira Dijuluki Dokter Gigi

Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait pembalap Miguel Oliveira dijuluki sebagai dokter gigi oleh banyak publik, maka ada baiknya jika kamu mengenal lebih dekat dengannya.

Sosok pemilik nama lengkap Miguel ngelo Falcão de Oliveira sejatinya merupakan pembalap MotoGP professional sekaligus memiliki profesi tambahan sebagai dokter gigi. Mengapa bisa demikian?

Miguel Oliveira

Hal itu dikarenakan bahwa sosoknya diketahui mengambil pendidikan kuliah kedokteran gigi di 2017. Padahal di tahun tersebut dirinya sudah dinobatkan sebagai pembalap kelas dunia Red Bull Tech3 KTM Ajo di kelas Moto2.

Ternyata keputusan pendidikan yang diambil saat ini sudah diimplementasikan dengan serius olehnya. Sebab pada 2019, dirinya diketahui telah membuka praktik kesehatan terkait pendidikan kedokteran gigi yang digelutinya.

Halaman:
1 2
