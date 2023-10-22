Tertinggal 73 Poin dari Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi Masih Belum Mau Menyerah

VENTNOR - Marco Bezzecchi masih belum mau menyerah meski kini tertinggal 73 poin dari Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023. Pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu akan berjuang sekuat tenaga untuk menjadi juara dunia di empat seri tersisa.

Bagnaia membawa pulang 20 poin tambahan seusai finis kedua di MotoGP Australia 2023 Sabtu 21 Oktober siang WIB. Sementara itu, Bezzecchi hanya mampu meraih 10 angka setelah finis keenam pada balapan di Sirkuit Phillip Island, Ventnor.

Bez masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP musim ini dengan 293 poin. Sementara itu, Bagnaia makin nyaman di puncak dengan 366 poin. Jarak 73 angka itu tidak menyurutkan semangat sang pembalap asal Italia.

"Tentu saja saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kesempatan menjadi juara," tegas Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (22/10/2023).

BACA JUGA: Marco Bezzecchi Percaya Diri Raih Hasil Lebih Baik di MotoGP Australia 2023

"Saya percaya diri tampil di Thailand pada seri berikutnya. Saya meraih pole position di situ tahun lalu, lintasannya sangat cocok dengan saya," lanjut pembalap berusia 24 tahun itu.

Lebih lanjut, Bezzecchi berharap kondisi tubuhnya bisa lebih baik lagi jelang seri berikutnya yakni MotoGP Thailand 2023 pekan depan. Seusai menjalani operasi beberapa waktu lalu, ia merasa tubuhnya masih belum dalam kondisi sempurna.