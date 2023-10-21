Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2023: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Kedua

PHILLIP ISLAND – Rider Pramac Racing, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 2 (FP 2) MotoGP Australia 2023 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (21/10/2023) pagi WIB. Martin menjadi yang tercepat dengan mematok waktu 1 menit 29,299 detik.

Begitu sesi FP 2 dimulai, para rider dari masing-masing tim langsung mengaspal di Sirkuit Island untuk mencetak waktu tercepatnya. Sesi kali ini berjalan lancar karena para pembalap didukung dengan kondisi cuaca yang cerah.

Persaingan ketat langsung menghiasi jalannya sesi awal FP 2. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil mematok waktu tercepatnya dengan catatan 1 menit 30,274 detik. Hanya saja catatan waktu itu langsung dipatahkan oleh pesaingnya di papan klasemen yakni Jorge Martin (Pramac Racing).

Martinator -julukan Jorge Martin- kini memimpin sesi FP 2 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 29,343 detik. Dia dibuntuti oleh Marc Marquez (Repsol Honda) yang terpaut 0,069 detik. Sementara Bagnaia harus terlempar ke posisi empat, tepat dibelakang Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Memasuki 10 menit akhir sesi FP 2, Martin masih perkasa mengarungi lintasan Sirkuit Phillip Island. Rider asal Spanyol ini masih terus mencoba untuk mempertajam waktu tercepat yang telah didapat sebelumnya.

Martinator pun sukses mempertajam waktu tercepatnya menjadi 1 menit 29,299 detik saat sesi FP 2 memasuki lima menit akhir. Dia masih dibuntuti oleh Marquez, Aleix Espargaro, Bagnaia, dan Vinales.