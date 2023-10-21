Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2023: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Kedua

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:01 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2023: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Kedua
Jorge Martin tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Australia 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PHILLIP ISLAND – Rider Pramac Racing, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 2 (FP 2) MotoGP Australia 2023 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (21/10/2023) pagi WIB. Martin menjadi yang tercepat dengan mematok waktu 1 menit 29,299 detik.

Begitu sesi FP 2 dimulai, para rider dari masing-masing tim langsung mengaspal di Sirkuit Island untuk mencetak waktu tercepatnya. Sesi kali ini berjalan lancar karena para pembalap didukung dengan kondisi cuaca yang cerah.

Persaingan ketat langsung menghiasi jalannya sesi awal FP 2. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil mematok waktu tercepatnya dengan catatan 1 menit 30,274 detik. Hanya saja catatan waktu itu langsung dipatahkan oleh pesaingnya di papan klasemen yakni Jorge Martin (Pramac Racing).

Martinator -julukan Jorge Martin- kini memimpin sesi FP 2 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 29,343 detik. Dia dibuntuti oleh Marc Marquez (Repsol Honda) yang terpaut 0,069 detik. Sementara Bagnaia harus terlempar ke posisi empat, tepat dibelakang Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Memasuki 10 menit akhir sesi FP 2, Martin masih perkasa mengarungi lintasan Sirkuit Phillip Island. Rider asal Spanyol ini masih terus mencoba untuk mempertajam waktu tercepat yang telah didapat sebelumnya.

Martinator pun sukses mempertajam waktu tercepatnya menjadi 1 menit 29,299 detik saat sesi FP 2 memasuki lima menit akhir. Dia masih dibuntuti oleh Marquez, Aleix Espargaro, Bagnaia, dan Vinales.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement