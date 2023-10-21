Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Kualifikasi dan Balapan Utama MotoGP Australia 2023 Digelar Hari Ini, Marc Marquez Jatuh Lagi?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |05:34 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Kualifikasi dan Balapan Utama MotoGP Australia 2023 Digelar Hari Ini, Marc Marquez Jatuh Lagi?
Pada balapan sebelumnya, Marc Marquez gagal finis usai terjatuh di Sirkuit Mandalika (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023 akan dibahas Okezone. Hari kedua seri ke-16 MotoGP 2023 tersebut bakal dilangsungkan di Sirkuit Phillip Island, Australia, yang diawali dengan sesi latihan bebas 2 (FP2), Kualifikasi, hingga Balapan Utama MotoGP Australia 2023!

Seperti diketahui, ada perubahan jadwal main race (balapan utama) MotoGP Australia 2023. Awalnya, sesi balapan utama MotoGP 2023 Australia 2023 itu dijadwalkan akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada Minggu, 22 Oktober 2023 pukul 10.00-10.50 WIB.

Namun, jadwal balapan utama MotoGP Australia 2023 tersebut terpaksa harus mengalami perubahan dan dipindah ke Sabtu 21 Oktober 2023. Perubahan jadwal ini diumumkan oleh pihak MotoGP di laman resminya pada Jumat (20/10/2023) siang WIB.

Penyebabnya, ada ancaman cuaca buruk pada Minggu, 22 Oktober 2023 di Sirkuit Phillip Island, Australia. Sebab demikian, pihak panitia enggan mengambil risiko sehingga memututskan balapan utama MotoGP Australia 2023 dimajukan pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 11.10 WIB.

Sebelum sesi balapan utama dimulai, hari kedua MotoGP Australia 2023 itu akan dibuka dengan sesi latihan bebas 2 pada pukul 06.10-06.40. Setelah itu, dilanjutkan Kualifikasi 1 (Q1) pukul 06.50-07.05 WIB dan Kualifikasi 2 (Q2) pukul 07.15-07.30 WIB.

Adapun, sesi sprint race MotoGP Australia 2023 yang tadinya dijadwalkan pada hari Sabtu, harus digeser ke Minggu pada pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 10.00 WIB. Dengan catatan, jika cuaca di Sirkuit Philip Island memungkinkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
