Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Livoli Divisi Utama 2023 Siap Digelar di 3 Kota Mulai November

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |18:11 WIB
Livoli Divisi Utama 2023 Siap Digelar di 3 Kota Mulai November
Livoli 2023 Divisi Utama akan digelar pada November hingga Desember (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

JAKARTA - Liga Bola Voli Divisi Utama 2023 (Livoli 2023) akan digelar mulai November. Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo mengatakan, ajang itu menjadi bagian pembibitan voli tanah air.

Livoli Divisi Utama akan digelar pada 6 November hingga 10 Desember 2023. Tiga kota, yakni Tangerang, Magetan, dan Kediri, terpilih menjadi tempat dilangsungkannya gelaran tersebut.

Ilustrasi voli

Imam mengatakan kompetisi antarklub itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan PP PBVSI selama ini. Ajang tersebut menjadi bagian dari pembibitan pevoli tanah air ke jenjang berikutnya.

"Ini merupakan bagian pembibitan dari setiap klub bola voli yang ada di tanah air," ungkap Imam, Jumat (20/10/2023).

Kompetisi akan dimulai di GOR Indoor Stadium Kelapa Dua, Tangerang, 6-11 November 2023. Setelah itu, putaran reguler kedua akan berlanjut ke GOR Ki Mageti, Magetan, 14-19 November.

Sementara itu, final four dan grand final Livoli Divisi Utama akan digelar di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur. Itu akan dilangsungkan pada 1-10 Desember 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement