Livoli Divisi Utama 2023 Siap Digelar di 3 Kota Mulai November

Livoli 2023 Divisi Utama akan digelar pada November hingga Desember (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

JAKARTA - Liga Bola Voli Divisi Utama 2023 (Livoli 2023) akan digelar mulai November. Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo mengatakan, ajang itu menjadi bagian pembibitan voli tanah air.

Livoli Divisi Utama akan digelar pada 6 November hingga 10 Desember 2023. Tiga kota, yakni Tangerang, Magetan, dan Kediri, terpilih menjadi tempat dilangsungkannya gelaran tersebut.

Imam mengatakan kompetisi antarklub itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan PP PBVSI selama ini. Ajang tersebut menjadi bagian dari pembibitan pevoli tanah air ke jenjang berikutnya.

"Ini merupakan bagian pembibitan dari setiap klub bola voli yang ada di tanah air," ungkap Imam, Jumat (20/10/2023).

Kompetisi akan dimulai di GOR Indoor Stadium Kelapa Dua, Tangerang, 6-11 November 2023. Setelah itu, putaran reguler kedua akan berlanjut ke GOR Ki Mageti, Magetan, 14-19 November.

Sementara itu, final four dan grand final Livoli Divisi Utama akan digelar di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur. Itu akan dilangsungkan pada 1-10 Desember 2023.