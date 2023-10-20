5 Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan di Sektor Ganda Campuran

5 Pebulutangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia. (Foto: Instagram/janicewoon)

TERDAPAT 5 pebulutangkis cantik Malaysia yang miliki fans dari seluruh dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Malaysia kerap menghadirkan banyak atlet bulu tangkis yang mampu bersaing dalam memperebutkan berbagai kejuaraan.

Tak hanya soal kemampuan saja, banyak juga pebulutangkis cantik yang hadir di Negeri Jiran tersebut. Bahkan beberapa di antaranya memiliki fans dari berbagai seluruh dunia. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia:

5. Pearly Tan





Pearly Tan merupakan ganda putri Malaysia terbaik saat ini. Bersama Thinaah Muralitharan, kini mereka menempati peringkat sembilan dunia.

Tidak hanya hebat di lapangan, Pearly Tan juga memiliki paras yang cantik. Tak heran jika banyak pencinta bulu tangkis menyukainya.

4. Janice Woon Khe Wei





Janice Woon Khe Wei sejatinya sudah pensiun dari bulu tangkis. Namun, ia selalu menjadi pebulutangkis Malaysia yang paling dikenal di dunia.

Selama kariernya, Janice Woon Khe Wei pernah berhasil menebus peringkat sembilan dunia di sektor ganda putri bersama Vivian Hoo. Momen itu terjadi pada 2015 silam.