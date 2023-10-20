Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan di Sektor Ganda Campuran

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:05 WIB
5 Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan di Sektor Ganda Campuran
5 Pebulutangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia. (Foto: Instagram/janicewoon)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulutangkis cantik Malaysia yang miliki fans dari seluruh dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Malaysia kerap menghadirkan banyak atlet bulu tangkis yang mampu bersaing dalam memperebutkan berbagai kejuaraan.

Tak hanya soal kemampuan saja, banyak juga pebulutangkis cantik yang hadir di Negeri Jiran tersebut. Bahkan beberapa di antaranya memiliki fans dari berbagai seluruh dunia. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia:

5. Pearly Tan

Pearly Tan

Pearly Tan merupakan ganda putri Malaysia terbaik saat ini. Bersama Thinaah Muralitharan, kini mereka menempati peringkat sembilan dunia.

Tidak hanya hebat di lapangan, Pearly Tan juga memiliki paras yang cantik. Tak heran jika banyak pencinta bulu tangkis menyukainya.

4. Janice Woon Khe Wei

Janice Woon Khe Wei

Janice Woon Khe Wei sejatinya sudah pensiun dari bulu tangkis. Namun, ia selalu menjadi pebulutangkis Malaysia yang paling dikenal di dunia.

Selama kariernya, Janice Woon Khe Wei pernah berhasil menebus peringkat sembilan dunia di sektor ganda putri bersama Vivian Hoo. Momen itu terjadi pada 2015 silam.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement