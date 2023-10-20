Jadwal Balapan Utama MotoGP Australia 2023 Alami Perubahan, Miguel Oliveira: Persulit Pembalap!

PHILLIP ISLAND – Pembalap Cryptodata RNF Aprilia, Miguel Oliveira, soroti perubahan jadwal balapan utama MotoGP Australia 2023. Dia pun menilai langkah itu hanya akan mempersulit pembalap.

Oliveira merasa keputusan mengubah jadwal balapan MotoGP Australia 2023 mempersulit timnya. Pasalnya, dia harus bekerja lebih keras untuk mencari solusi kekurangan pada motornya.

Mengingat, sesi-sesi latihan bebas (FP) hingga sprint race biasanya menjadi momen untuk melakukan simulasi bagi para pembalap. Momen itu juga menjadi kesempatan untuk mencari solusi dari kendala motor di lintasan.

"Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Pada dasarnya, jika Anda belum memaksimalkan performa motor, Anda dapat memanfaatkan sprint race sebagai FP4 dan menjadikannya sebagai latihan bebas untuk mencoba beberapa hal dalam simulasi balapan," ujar Oliveira, dipetik dari Crash, Jumat (20/10/2023).

“Tapi, besok itu akan menjadi nyata. Kami harus bersiap dan kami harus segera menemukan solusinya,” lanjutnya.