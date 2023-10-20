Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Calon Juara MotoGP Australia 2023, Nomor 1 Baru Ukir Sejarah di Sirkuit Mandalika!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:30 WIB
5 Pembalap Calon Juara MotoGP Australia 2023, Nomor 1 Baru Ukir Sejarah di Sirkuit Mandalika!
Para pembalap MotoGP 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pembalap calon juara MotoGP Australia 2023 menarik dikulik. Sebab, balapan MotoGP Australia 2023 yang akan berlangsung Sabtu 21 Oktober 2023 diyakini bakal berjalan seru.

Ya, seri MotoGP 2023 berlanjut akhir pekan ini ke grand prix Australia. Balapan utama sendiri mengalami perubahan jadwal.

Sebelumnya, race akan digelar pada Minggu 22 Oktober 2023. Tetapi, karena adanya ancaman cuaca buruk, balapan utama pun dimajukan menjadi Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 11.10 WIB.

Meski jadwal diubah, para pembalap diyakini akan tetap bersinar. Sejumlah pembalap pun diprediksi punya peluang besar untuk menang. Siapa saja mereka? Berikut 5 pembalap calon juara MotoGP Australia 2023.

5. Jack Miller

Jack Miller

Salah satu pembalap calon juara MotoGP Australia 2023 adalah Jack Miller. Ada sederet faktor yang membuat Miller turut dijagokan untuk menang pada balapan besok.

Salah satunya adalah faktor tuan rumah. Ya, Miller diketahui berasal dari Australia. Dia pun sukses bekerja apik sejauh ini di MotoGP Australia 2023. Di sesi latihan yang berlangsung hari ini, pembalap KTM Red Bull itu berhasil menemapati urutan kedua.

4. Marc Marquez

Marc Marquez

Kemudian, ada nama Marc Marquez. Nama Marquez tentunya juga perlu diperhitungkan di MotoGP Australia 2023, meski belum bekerja apik sejauh ini.

Di sesi latihan bebas hari ini, Marquez bahkan harus terjatuh dua kali. Alhasil, rider andalan Repsol Honda itu pun gagal menembus kualifikasi 2. Meski begitu, Marquez tetap punya kans menang karena dirinya punya bakat gemilang di dunia balap motor.

Halaman:
1 2 3
