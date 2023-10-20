Advertisement
MOTOGP

Berjaya di Sirkuit Mandalika, Fabio Quartararo Malah Pesimis Tembus 3 Besar di MotoGP Australia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |02:06 WIB
Berjaya di Sirkuit Mandalika, Fabio Quartararo Malah Pesimis Tembus 3 Besar di MotoGP Australia 2023
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
PHILLIP ISLAND – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, pesimis menatap MotoGP Australia 2023. Padahal, dia sejatinya punya bekal positif untuk mentas di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada akhir pekan ini karena baru saja menang di MotoGP Mandalika 2023.

Ya, Fabio Quartararo sukses finis di posisi ketiga pada MotoGP Mandalika 2023. Bahkan, selisihnya sangat dekat dengan dua pembalap yang ada di depannya, yakni Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales.

Fabio Quartararo

Tentunya, hasil tersebut menjadi modal yang apik untuk bintang asal Prancis situ datang ke Australia. Akan tetapi, Quartararo pesimis bisa naik podium di Sirkuit Phillip Island karena treknya memiliki tantangan tersendiri yang sulit untuk dilakukannya meski dia tak akan menyerah begitu saja.

“Podium di trek Mandalika sangat bagus. Itu juga merupakan dorongan yang bagus untuk tim, tapi sekarang kami memulai akhir pekan yang baru. Mendapatkan podium akhir pekan ini akan lebih sulit,” ujar Quartararo, dilansir dari laman resmi Monster Energy Yamaha, Jumat (20/10/2023).

“Phillip Island adalah trek di mana Anda perlu menghemat ban. Ini akan sulit, tapi kami akan tetap mencobanya!” lanjutnya.

