HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Asian Para Games 2022, Tim Lawn-Bowls Indonesia Maksimalkan Persiapan dengan Latihan di Venue Pertandingan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:03 WIB
Jelang Asian Para Games 2022, Tim Lawn-Bowls Indonesia Maksimalkan Persiapan dengan Latihan di Venue Pertandingan
Tim Lawn-Bowls Indonesia terus maksimalkan persiapan jelang Asian Para Games 2023. (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU - Tim Lawn-Bowls Indonesia terus maksimalkan berlatih di venue pertandingan Asian Para Games 2023. Hal itu dilakukan demi bisa meraih hasil terbaik di ajang Asian Para Games 2022 yang digelar di China tersebut.

Pelatih lawn-bowls Indonesia, Rumi Iqbal Doewes memanfaatkan secara maksimal kesempatan latihan resmi yang akan berlangsung hingga besok 20 Oktober 2023. Skuad lawn-bowls Indonesia menjalani latihan selama 12 jam mulai dari pukul 07.00 hingga 19.00.

“Kami manfaatkan betul untuk latihan tiga hari ini sebelum menuju ke teknikal meeting. Saya rasa atlet lawn-bowls Indonesia juga antusias untuk mencoba lapangan di Hangzhou ini,” ujar Rumi dalam keterangan resmi, Kamis (19/10/2023).

Penggawa lawn-bowls Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama 1,5 tahun terakhir demi merebut target tiga medali emas di ajang AiPG Hangzhou 2022. Mereka juga telah melakukan uji coba dengan tim Malaysia.

Tim Lawn-Bowls Indonesia (NPC Indonesia)

“Di Asian Para Games 2018 kita meraih lima medali emas, jadi kita berangkat ke China dengan optimisme tinggi dan semua atlet siap berjuang untuk mengibarkan Merah Putih,” kata Rumi.

Target tiga emas itu diharapkan datang dari kelas unggulan Blind 1 dan Blind 2 baik putra maupun putri, serta mix pair blind. Rumi mengatakan kini peta persaingan berbeda dibandingkan AiPG 2018.

Halaman:
1 2
