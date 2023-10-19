Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Bakal Berhati-hati di MotoGP Australia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:11 WIB
Francesco Bagnaia Bakal Berhati-hati di MotoGP Australia 2023
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan tampil hati-hati di MotoGP Australia 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

VENTNOR - Francesco Bagnaia mengakui seri balapan MotoGP Australia 2023 selalu sulit. Untuk itu, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut akan berhati-hati sepanjang seri ke-16 MotoGP 2023 akhir pekan ini.

Pekan lalu, Bagnaia tampil heroik pada MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Indonesia. Start dari posisi 13, pembalap asal Italia itu berhasil keluar sebagai pemenang.

Francesco Bagnaia

Bagnaia sendiri punya kenangan manis ketika meraih podium dengan finis ketiga pada MotoGP Australia 2022. Namun, ia mengakui sangat sulit meraih kemenangan di Sirkuit Phillip Island, Ventnor.

Juara dunia MotoGP 2022 itu menegaskan, harus ada strategi yang tepat untuk menang di sirkuit sepanjang 4.445 km itu. Bukan tidak mungkin Bagnaia akan tampil dengan sangat hati-hati.

“Saya rasa tahun lalu kami melihat dengan jelas betapa sulitnya menjadi yang terdepan di trek ini,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (19/10/2023).

“Setiap kali saya mencoba mendorong sesuatu, yang lain mengikuti. Jadi percuma memberi tekanan terlalu besar, juga karena ban bisa menimbulkan masalah. Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati,” sambung Pecco.

Halaman:
1 2
