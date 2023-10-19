Kisah Max Verstappen, Juara F1 2023 yang Ternyata Miliki Kehebatan dalam Dunia Balap Juga Menurun dari Ibunya

KISAH Max Verstappen, juara F1 2023 yang ternyata miliki kehebatan dalam dunia balap juga menurun dari ibunya menarik dikulik. Selama ini, pembalap Red Bull Racing itu dinilai jadi sosok hebat di dunia balap mobil berkat didikan keras ayahnya, Jos Verstappen.

Pasalnya, Jos diketahui merupakan mantan pembalap F1. Jos telah mengikuti 107 balapan Grand Prix serta pernah menjadi rekan setim sang legenda, Michael Schumacher, di Benetton.

Jos pun telah mendidik Max dengan cukup keras untuk membentuk mentalnya menjadi seorang pemenang. Bahkan, dia pernah meninggalkan anaknya di rest area jalan tol ketika kecil karena marah melihat hasil buruk yang didapatkannya saat balapan.

Namun, bakat hebat yang dimiliki pembalap berusia 26 tahun itu ternyata juga menurun dari sang ibu, Sophie Kumpen. Kumpen merupakan salah satu pembalap kart papan atas pada 1990-an, yang bersaing dengan Jenson Button, Nick Heidfeld, Jarno Trulli dan Giancarlo Fisichella.

Bahkan, Kumpen pernah berkompetisi dengan kepala timnya di RBR saat ini, Christian Horner, pada 1989. Horner pun mengakui bahwa Kumpen memang merupakan salah satu pembalap papan atas pada masanya.

"Ibunya berada di 10 besar dunia saat itu dan bersaing dengan beberapa pembalap hebat seperti Jarno Trulli dan Giancarlo Fisichella," kata Horner, dilansir dari Speedweek, Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut, Horner menilai sisi agresif Max saat membalap didapat dari ayahnya. Namun, kecerdasannya dalam membalap jelas menurun dari ibunya.

“Dia tidak seagresif itu. Saya pikir dia mendapatkan itu dari ayahnya. Tapi dia adalah pembalap yang cerdas, dan menurut saya dia memiliki agresivitas ayahnya dan kecerdasan ibunya,” ujar Horner.

“Dia (ibu Verstappen) adalah seorang pembalap yang mengesankan pada masanya,” imbuhnya.