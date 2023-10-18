5 Pecatur Terbaik Amerika Serikat 2023 Berdasarkan Peringkat FIDE

5 Pecatur Terbaik Amerika Serikat 2023 Berdasarkan Peringkat FIDE. (Foto: Chess24)

TERDAPAT 5 pecatur terbaik Amerika Serikat pada 2023 ini, yang mana hal tersebut berdasarkan peringkat FIDE. Para atlet catur ini mampu memperlihatkan kemampuannya di sepanjang 2023 hingga mampu meraih poin FIDE yang banyak.

Lantas siapa saja mereka?

Berikut adalah 5 pecatur terbaik Amerika Serikat berdasarkan peringkat FIDE per 17 Oktober 2023:

1. Fabiano Caruana (ELO 2775)





Fabiano Caruana adalah pecatur kelahiran Amerika Serikat yang saat ini memegang peringkat tertinggi di Amerika Serikat. Ia lahir di Miami, Florida, pada tahun 1992 dan menjadi grandmaster termuda di Amerika Serikat pada usia 14 tahun.

Caruana telah memenangkan berbagai turnamen internasional, termasuk turnamen Tata Steel Chess Masters pada tahun 2014 dan 2016, dan turnamen Sinquefield Cup pada tahun 2014. Ia juga pernah menjadi runner-up dalam Kejuaraan Dunia Catur 2016.

2. Wesley So (ELO 2766)

Wesley So adalah pecatur kelahiran Filipina yang saat ini memegang peringkat kedua di Amerika Serikat. Ia lahir di Bacolod, Filipina, pada tahun 1993 dan menjadi grandmaster termuda di dunia pada usia 14 tahun.

So telah memenangkan berbagai turnamen internasional, termasuk turnamen Sinquefield Cup pada tahun 2017 dan 2018, dan turnamen Grenke Chess Classic pada tahun 2019. Ia juga pernah menjadi runner-up dalam Kejuaraan Catur Amerika Serikat pada tahun 2014 dan 2019.

3. Levon Aronian (ELO 2765)

Levon Aronian adalah pecatur kelahiran Armenia yang saat ini memegang peringkat ketiga di Amerika Serikat. Ia lahir di Yerevan, Armenia, pada tahun 1982 dan menjadi grandmaster termuda di Armenia pada usia 14 tahun.

Aronian telah memenangkan berbagai turnamen internasional, termasuk turnamen Candidates Tournament pada tahun 2016, dan turnamen FIDE World Chess Championship Tournament pada tahun 2012. Ia juga pernah menjadi runner-up dalam Kejuaraan Catur Amerika Serikat pada tahun 2015.