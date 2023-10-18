Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Fungsi Krusial Unit Safety Car di MotoGP

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:00 WIB
Ini Fungsi Krusial Unit Safety Car di MotoGP
Safety car di MotoGP memiliki fungsi penting (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEBELUM menyaksikan balapan MotoGP di layar kaca, pasti kamu sering melihat adanya mobil sport dengan sirine bertuliskan safety car yang mengelilingi lintasan balap. Bagi sebagian orang mengira bahwa sebuah mobil sport tersebut ada hanya sebagai bentuk seremoni belaka.

Padahal fungsi dari sebuah mobil mewah bertuliskan safety car memiliki peran yang sangat penting dan krusial bagi kelancaran ajang balap MotoGP. Lantas apa fungsi dan peranan utama adanya unit safety car?

Safety Car

Simak dan cari tahu kebenaran informasinya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (17/10/2023) terkait fungsi safet car di MotoGP.

Fungsi Safety Car di MotoGP

Sesuai namanya, sebuah unit safety car memiliki fungsi sangat penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pembalap selama berada di jalur sirkuit. Kondisi sang rider yang aman menjadi prioritas utama sebuah unit safety car.

Mengelilingi lintasan balap sebelum memulai pertandingan merupakan salah satu tugas penting yang perlu diterapkan. Mengapa demikian? Fungsi peranan tersebut bertujuan untuk menginspeksi kondisi terkini sebuah lintasan sirkuit terkait adanya kendala yang terjadi dilapangan dan memastikan situasi aman dan steril sebelum balapan dimulai.

Sebab sering kali ditemukan berbagai masalah dan kendala sebelum memulai balapan, seperti contoh adanya benda yang membahayakan hingga oli tumpah yang bercecer di sepanjang lintasan sirkuit. Dalam sebuah unit safety car terdapat dua orang yang bertugas, di antaranya ada pengemudi dan navigator.

Halaman:
1 2
