HOME SPORTS F1 & A1

Jadi Pembalap F1, Lando Norris Justru Idolakan Legenda MotoGP Valentino Rossi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |17:27 WIB
Jadi Pembalap F1, Lando Norris Justru Idolakan Legenda MotoGP Valentino Rossi
Pembalap F1 Lando Norris mengaku idolakan legenda MotoGP Valentino Rossi (Foto: Twitter/LandoNorris)
A
A
A

JADI pembalap F1, Lando Norris justru idolakan legenda MotoGP Valentino Rossi. Pembalap McLaren tersebut mengaku mengagumi The Doctor -- julukan Valentino Rossi.

Norris kini bersaing di ajang balap mobil terelite dunia, F1. Namun, pembalap asal Inggris itu justru mengaku bahwa pembalap MotoGP, Valentino Rossi, adalah sosok yang membuatnya tertarik terjun ke ajang balap.

Valentino Rossi

"Dia (Rossi) adalah sosok yang saya kagumi dan merupakan seseorang yang membuat saya terjun ke dunia balapan," ungkap Norris dilansir dari Speedweek, Rabu (18/10/2023).

"Mungkin saya tidak akan menjadi pembalap kalau tidak mengikuti karier dari Rossi," lanjutnya.

Norris mengaku tertarik dengan dunia balap motor setelah menonton Rossi adu cepat di lintasan hingga akhirnya menjadi penggemar. Jika dia tak menonton pembalap legendaris itu, menurutnya dia baru akan tertarik setelah beberapa waktu.

Halaman:
1 2
