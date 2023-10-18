Mantan Musuh Bebuyutan Valentino Rossi Ini Beri Peringatan Keras ke Francesco Bagnaia Agar Tidak Sombong Usai Juara MotoGP Mandalika 2023

MANTAN musuh bebuyutan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, beri peringatan keras ke Francesco Bagnaia agar tidak sombong usai juara MotoGP Mandalika 2023. Juara dunia MotoGP tiga kali itu juga menyarankan agar Pecco -sapaan akrab Fransesco Bagnaia- tidak melakukan selebrasi berlebihan.

Sekadar diketahui, Francesco Bagnaia sukses jadi pemenang MotoGP Mandalika 2023. Balapan seri ke-15 MotoGP 2023 tersebut berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (15/10/2023) siang WIB.

Start dari urutan ke-13, Pecco Bagnaia mampu finis di posisi terdepan usai melesat dalam 27 lap di Sirkuit Mandalika. Bintang Ducati Lenovo itu berhasil mengasapi Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang finis di posisi kedua, dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) di tempat ketiga.

Francesco Bagnaia meraih podium pertama MotoGP Mandalika 2023 dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik. Murid Valentino Rossi itu unggul hingga 0,306 detik atas Maverick Vinales yang meraih podium kedua, dan 0,433 detik atas Fabio Quartararo di tempat ketiga.

Francesco Bagnaia pun terlihat melakukan selebrasi buka kuping usai menjadi juara MotoGP Mandalika 2023. Bahkan, ia melakukannya berulang kali termasuk ketika melakukan cooldown lap, hingga saat naik podium di Sirkuit Mandalika.

Rupanya, selebrasi buka kuping Francesco Bagnaia itu dianggak berlebihan oleh Jorge Lorenzo. Menurut mantan rival Valentino Rossi itu, selebrasi Bagnaia justru dapat memancing emosi musuh utamanya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 yakni Jorge Martin yang gagal finis karena terjatuh.