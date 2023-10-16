Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Lorenzo Ternyata Tidak Punya SIM Walaupun Juara Dunia 5 Kali

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |16:32 WIB
Kisah Jorge Lorenzo Ternyata Tidak Punya SIM Walaupun Juara Dunia 5 Kali
Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo (Foto: ist)
JORGE Lorenzo ternyata tidak punya SIM walaupun juara dunia 5 kali. Padahal, bagi pria berusia 36 tahun mendapatkan SIM tentunya menjadi hal yang sangat mudah mengingat ia adalah pembalap kelas atas.

SIM atau surat izin mengemudi merupakan dokumen yang penting dimiliki oleh para pengendara motor atau mobil. Benda ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang sudah cukup umur dan telah mengikuti tes berkendara.

Lantas, benarkah Jorge Lorenzo tidak punya SIM walaupun telah meraih juara dunia 5 kali?

Dikutip dari laman Tuttomotoriweb.com, pembalap asal Spanyol ini pernah membeberkan jika dirinya baru mendapatkan SIM ketika ia telah meraih gelar juara dunia 250cc dan MotoGP atau tepatnya saat Lorenzo berusia 23 tahun.

Menariknya, Lorenzo justru mengalami kesulitan saat harus menjalani tes untuk mendapatkan SIM motor pada 2011 silam. Pembalap yang mengumumkan pensiun pada 2019 ini bahkan harus menyewa pelatih khusus demi tes tersebut.

Bukan tanpa alasan Lorenzo memilih untuk menggunakan pelatih khusus, pasalnya ia harus mengendarai motor lebih lambat. Suatu hal yang sangat kontradiktif dengan profesinya di sirkuit balapan.

"Guru saya, Javi, adalah satu-satunya orang di dunia yang menyuruh saya untuk berkendara lebih lambat dengan motor dan saya harus memperhatikan jika saya ingin lulus tes. Jika ngebut, tidak lulus," kata Lorenzo.

Halaman:
1 2
