Israel Adesanya Rehat Sejenak dari UFC, Jon Jones Beri Dukungan

MANTAN pemegang sabuk kelas tengah (middleweight) UFC, Israel Adesanya, memutuskan untuk rehat dan menepi sementara waktu dari oktagon UFC. Petarung legenda, Jon Jones, mendukung keputusan yang diambil tersebut.

Beberapa waktu lalu, Izzy -sapaan akrab Adesanya- mengumumkan bahwa dirinya memilih untuk beristirahat untuk sementara waktu dan tak akan bertarung hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambilnya beberapa saat setelah dirinya kehilangan sabuk middleweight dari Sean Strickland.

Banyak yang mempertanyakan keputusan yang diambil petarung kelahiran Nigeria itu. Namun, tak sedikit pula yang mendukung apa yang dipilih sang mantan juara dunia itu.

"Hey Israel Adesanya, hanya ingin mengatakan kalau saya mendukung keputusanmu untuk rehat sejenak dan tak bertarung," tulis Jones di Twitter pribadinya @JonnyBones, Minggu (15/10/2023).

"Mengambil keputusan hiatus selama tiga tahun adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya lakukan," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Jones sempat menghilang dari oktagon selama kurang lebih tiga tahun. Dia baru kembali pada awal tahun ini dengan naik kelas ke kelas berat (Heavyweight) dan langsung berhasil merebut sabuk di kelas tersebut.