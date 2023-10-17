Profil Mario Suryo Aji, Pembalap Moto3 asal Indonesia yang Promosi ke Moto2 pada 2024

Profil Mario Suryo Aji, pembalap Moto3 Indonesia yang akan promosi ke Moto2 pada 2024, diulas di sini (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

PROFIL Mario Suryo Aji, pembalap Moto3 asal Indonesia yang promosi ke Moto2 pada 2024 akan diulas Okezone. Rider yang akrab disapa Mario Aji itu dipastikan naik kelas ke Moto2 pada musim 2024 usai dipercaya oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Idemitsu Honda Team Asia mengumumkan Mario Aji promosi ke Moto2 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis 12 Oktober 2023. Nantinya, pembalap Indonesia berusia 19 tahun itu akan menemani rider asal Thailand, Somkiat Chantra, di Moto2 2024.

"Honda telah mengumumkan nama pembalap yang akan berkompetisi pada musim 2024. Untuk Idemitsu Honda Team Asia, Somkiat Chantra akan kembali membela tim ini untuk musim keenamnya, dengan pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang pindah dari Moto3 ke Moto2 sebagai rekan setimnya,” tulis keterangan Idemitsu Honda Team Asia, dikutip dari keterangan di laman resminya.

Lantas, seperti apa Mario Suryo Aji, pembalap Moto3 asal Indonesia yang promosi ke Moto2 pada 2024 itu? Mengutip dari laman Wikipedia dan berbagai sumber lainnya, Mario Aji dilahirkan pada 16 Maret 2004 di Madiun, Jawa Timur.

Awal mula karier rider 19 tahun itu di dunia balap dimulai dari motocross dan road race sejak usia dini. Saat itu, Mario Aji diajarkan oleh sang ayah, Hartoto, sosok pembalap motocross nasional. Singkat cerita, tim scouting Honda Racing School pun menemukan bakatnya untuk menjadi pembalap motorsport.

Setelah lulus dari Honda Racing School pada 2016, Mario Aji mulai mengikuti sejumlah kejuaraan balap tingkat nasional maupun internasional. Mario Aji tampil cukup mengesankan hingga beberapa kali naik podium di Asia Talent Cup 2018 dan memenangkan sejumlah Grand Prix.

Alhasil, Mario Aji direkrut oleh tim akademi Red Bull di Red Bull Rookie Cup 2019-2021 dan FIM CEV Moto3 2019-2021. Selama tiga musim di sana, ia tampil cukup gemilang sehingga membuat Honda Team Asia kembali merekrut Mario Aji untuk mentas di Moto3 2021.