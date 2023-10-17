Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama Luapkan Kebahagiaan Usai Sapu Bersih Kemenangan di Sirkuit Mandalika pada Asian Talent Cup 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |11:40 WIB
Veda Ega Pratama Luapkan Kebahagiaan Usai Sapu Bersih Kemenangan di Sirkuit Mandalika pada Asian Talent Cup 2023
Veda Ega Pratama sukses memenangkan balapan Asian Talent Cup 2023 di Sirkuit Mandalika (Foto: Instagram/veda_54)
VEDA Ega Pratama luapkan kebahagiaan usai sapu bersih kemenangan di Sirkuit Mandalika pada Asian Talent Cup 2023. Pembalap muda Indonesia itu tampil gemilang dengan memenangkan dua balapan di Mandalika pada akhir pekan kemarin.

Pembalap berusia 14 tahun binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu meraih podium pertama dalam dua balapan di Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2023 seri ketiga yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 14-15 Oktober 2023. Bahkan, kemenangan tersebut memperpanjang rekor kemenangannya menjadi lima balapan beruntun.

Veda Ega Pratama

Penampilan Veda sangat meyakinkan di IATC Mandalika. Pada balapan pertama, Sabtu, 14 Oktober 2023, dia langsung dapat menunjukkan skill sekaligus mental yang prima. Bersaing ketat dengan pembalap Jepang, Amon Odaki sepanjang 15 lap, Veda mampu bertahan hingga akhir dan menyelesaikan balap di posisi pertama.

Pada balapan kedua yang digelar Minggu (15/10/2023), pembalap kelahiran Gunung Kidul tersebut kembali tampil sempurna tanpa gangguan berarti. Melejit sejak start di pole position, dia meninggalkan pembalap lain, lalu finis pertama dengan jarak 5,9 detik dari pembalap Jepang, Zen Mitani.

Status double winner pun kembali disandang, seperti yang dilakukannya di Motegi, Jepang pada seri kedua. Alhasil, Veda merasa sangat senang mampu mencapai prestasi gemilang itu lagi. Terlebih, dia melakukannya di depan publik sendiri.

”Alhamdullillah, senang sekali target untuk kembali double winner di Mandalika terpenuhi. Kemenangan ini sangat penting untuk saya agar jumlah poin klasemen kejuaraan semakin lebar. Saya persembahkan kemenangan ini untuk Astra Honda, keluarga yang selalu mendukung, dan seluruh pecinta balap Indonesia,” kata Veda dikutip dari rilis AHM, Senin (16/10/2023).

Halaman:
1 2
