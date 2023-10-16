Advertisement
SPORT LAIN

Profil Chelsie Monica, Pecatur Cantik Indonesia Bergelar WIM Yang Punya Puluhan Prestasi Internasional

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:08 WIB
Profil Chelsie Monica, Pecatur Cantik Indonesia Bergelar WIM Yang Punya Puluhan Prestasi Internasional
Chelsie Monica merupakan pecatur cantik Indonesia dengan segudang prestasi (Foto: Instagram/@chelsie.monica)
PROFIL Chelsie Monica, pecatur cantik Indonesia bergelar WIM yang punya puluhan prestasi internasional akan dibahas Okezone. Sebab, pesonanya mampu membuat kaum Adam terpincut.

Chelsie Monica Ignesias Sihite adalah seorang pecatur putri Indonesia yang lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 2 November 1995. Ia adalah salah satu pecatur putri terbaik di Indonesia, dengan gelar Woman International Master (WIM).

Chelsie Monica

Chelsie mulai bermain catur sejak usia 5 tahun. Ia dilatih oleh ayahnya, Ignesias Sihite, yang juga seorang pecatur. Chelsie menunjukkan bakat yang luar biasa dalam catur, dan ia mulai mengikuti turnamen catur sejak usia 7 tahun.

Pada 2011, Chelsie berhasil meraih gelar WIM tanpa harus melalui tiga kali norma WIM. Ia meraih gelar tersebut dengan meraih nilai tertinggi di ASEAN+ Age Group Chess Championship 2011 di Tarakan, Kalimantan Utara.

Chelsie telah mewakili Indonesia di berbagai turnamen catur internasional, termasuk Olimpiade Catur, Kejuaraan Dunia Catur Junior, dan Kejuaraan Asia Catur Junior. Ia juga telah meraih berbagai medali di turnamen catur nasional dan internasional.

Pada 2022, Chelsie meraih medali emas di Kejuaraan Catur Asia Tenggara Putri di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga meraih medali perak di Kejuaraan Catur Asia Putri di Sharjah, Uni Emirat Arab.

