Penyebab Pihak Dorna Sports Tak Ingin Mengulang Cerita Valentino Rossi di MotoGP 2024

JAKARTA - Baru-baru ini legenda MotoGP, Valentino Rossi, mencuri perhatian publik dunia dan para pecinta dunia balap. Hal itu buntut dari Dorna Sports yang menolak rencana KTM untuk menurunkan satu tim satelit bersama Ajo Motorsport pada musim depan.

Lantas penolakan tersebut sontak memicu rasa penasaran banyak publik dunia, lalu apa penyebab utamanya? Cari tahu informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (16/10/2023) terkait penyebab pihak Dorna menolak agenda KTM untuk menurunkan tim satelit bersama Ajo Motorsport pada MotoGP 2024 mendatang.

Penyebab Penolakan Pihak Dorna Sport

Melansir dari laman resmi The Race, menjelaskan bahwa penyebab penolakan pihak Dorna terkait rencana KTM untuk menurunkan satu tim satelit bersama Ajo Motorsport pada MotoGP 2024 mendatang karena tidak ingin mengulang sejarah langka cerita Valentino Rossi ditahun 2000 silam.

Sebab, pada tahun tersebut The Doctor memulai debut GP500 dan berhasil menjadi juara dunia dua kali di kelas 125cc dan 250cc pada usia 21 tahun. Namun, dengan tiga pebalap pabrikan yang mengenakan seragam Repsol Honda.

BACA JUGA: Kisah Francesco Bagnaia Pernah Meminta Valentino Rossi Jadi Pelatih di MotoGP

Lalu pada momen tersebut tim Honda sudah memiliki tiga pembalap andalan yaitu Sete Gibernau, Tady Okada dan juara dunia Alex Criville. Maka dari itu tidak mungkin lagi mereka mempromosikan Valentino Rossi kembali sebagai tim utama.

Tidak hanya itu saja, alasan dorna menolak keras rencana KTM untuk menurunkan satu tim satelit bersama yaitu supaya slot tempat kosong di MotoGP 2024 hanya diperuntukkan bagi pabrikan baru, bukan tim satelit.