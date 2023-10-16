Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Anak Didik Valentino Rossi

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:22 WIB
5 Anak Didik Valentino Rossi
Valentino Rossi dan para anak didiknya di VR46 Academy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Valentino Rossi dikenal sebagai guru besar sekaligus sosok legenda MotoGP. Rossi yang memutuskan pensiun kemudian mendirikan akademi balap VR46 Riders Academy. Dari sana lahirlah sejumlah pembalap ternama yang bersaing di ajang MotoGP saat ini.

Awalnya, The Doctror mendirikan akademi tersebut untuk menggali minat, bakat serta potensi anak muda Italia dalam dunia balap. Hasil didikannya pun berbuah manis sebab saat ini anak didiknya sudah terjun langsung untuk bersaing di kelas utama.

Lantas siapa saja anak didik Valentino Rossi? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (16/10/2023).

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)


Diketahui sosok Francesco Bagnaia merupakan rider pembalap MotoGP yang dididik oleh Valentino Rossi di VR46 Riders Academy. Perjalanan karir Pecco ini sangatlah mulus dengan lawan berat dikelasnya seperti Fabio Quartararo dan Maverick Vinales.

Bagnaia saat ini merupakan pembalap andalan Ducati Lenovo. Berhasil menyabet gelar juara MotoGP 2022, rider Italia itu berpeluang mempertahankan gelar tersebut musim ini.

2. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha)


Pembalap MotoGP kedua didikan Valentino Rossi adalah Franco Morbidelli. Kiprahnya di kelas utama MotoGP dimulai pada 2018 lalu bersama tim Marc VDS Honda.

Morbidelli naik ke kelas utama usai berhasil menyabet gelar juara dunia di kelas Moto2 pada edisi 2017. Sayang, performa Morbidelli bersma tim Monster Energy Yamaha di ajang MotoGP mengalami penurunan beberapa musim terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement