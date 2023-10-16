5 Anak Didik Valentino Rossi

Valentino Rossi dan para anak didiknya di VR46 Academy (Foto: Instagram)

JAKARTA - Valentino Rossi dikenal sebagai guru besar sekaligus sosok legenda MotoGP. Rossi yang memutuskan pensiun kemudian mendirikan akademi balap VR46 Riders Academy. Dari sana lahirlah sejumlah pembalap ternama yang bersaing di ajang MotoGP saat ini.

Awalnya, The Doctror mendirikan akademi tersebut untuk menggali minat, bakat serta potensi anak muda Italia dalam dunia balap. Hasil didikannya pun berbuah manis sebab saat ini anak didiknya sudah terjun langsung untuk bersaing di kelas utama.

Lantas siapa saja anak didik Valentino Rossi? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (16/10/2023).

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)





Diketahui sosok Francesco Bagnaia merupakan rider pembalap MotoGP yang dididik oleh Valentino Rossi di VR46 Riders Academy. Perjalanan karir Pecco ini sangatlah mulus dengan lawan berat dikelasnya seperti Fabio Quartararo dan Maverick Vinales.

Bagnaia saat ini merupakan pembalap andalan Ducati Lenovo. Berhasil menyabet gelar juara MotoGP 2022, rider Italia itu berpeluang mempertahankan gelar tersebut musim ini.

BACA JUGA: Kisah Francesco Bagnaia Pernah Meminta Valentino Rossi Jadi Pelatih di MotoGP

2. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha)





Pembalap MotoGP kedua didikan Valentino Rossi adalah Franco Morbidelli. Kiprahnya di kelas utama MotoGP dimulai pada 2018 lalu bersama tim Marc VDS Honda.

Morbidelli naik ke kelas utama usai berhasil menyabet gelar juara dunia di kelas Moto2 pada edisi 2017. Sayang, performa Morbidelli bersma tim Monster Energy Yamaha di ajang MotoGP mengalami penurunan beberapa musim terakhir.