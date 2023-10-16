Profil dan Biodata Arbi Aditama, Pembalap yang Debut di Moto3 GP Indonesia

Profil dan biodata Fadillah Arbi Aditama akan dibahas di sini (Foto: Instagram/@juniortalentteam)

PROFIL dan biodata Arbi Aditama, pembalap yang debut di Moto3 Mandalika 2023 menarik untuk dibahas. Sebab, ia tampil di ajang tersebut dengan fasilitas wildcard.

Arbi adalah pembalap muda asal Indonesia yang telah mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada FIM JuniorGP Moto3. Ia merupakan pembalap asal Indonesia pertama yang melakukannya.

Pembalap berusia 18 tahun itu sukses finis terdepan pada FIM JuniorGP Moto3 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, beberapa waktu lalu. Keberhasilan ini menjadi sumber kebanggaan bagi Indonesia. Lalu, seperti apa profil dan biodatanya?

Fadillah Arbi Aditama lahir di Purworejo pada 14 Juli 2005. Ia merupakan anak dari Robby Yudha Kurniawan dan Anggi Putri Anggraeni.

Bakat mengemudi yang menawan ternyata diturunkan dari sang ayah. Robby Yudha Kurniawan adalah seorang mantan pembalap yang pernah meraih gelar juara nasional.

Ayah Arbi juga merupakan manajer tim balap Simple Concept Ole PSMX. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai pembalap di kompetisi balap nasional dan drag race.

Saat ini, Fadillah Arbi Aditama berusia 18 tahun dan masih menempuh pendidikan di kelas XI SMAN 1 Purworejo. Kemampuannya mengendarai motor balap telah terasah sejak usia 12 tahun.

Orang tua Arbi memberikan dukungan penuh terhadap minat dan keputusan anak mereka. Setiap tiga minggu, Arbi datang ke Boyolali untuk berlatih balap.