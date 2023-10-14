Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tak Terbendung di IATC Mandalika, Fadilah Arbi Aditama Menjanjikan di Moto3 Mandalika 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:46 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tak Terbendung di IATC Mandalika, Fadilah Arbi Aditama Menjanjikan di Moto3 Mandalika 2023
Kiprah manis pembalap Indonesia di Sirkuit Mandalika. (Foto: AHM)
A
A
A

LOMBOK – Kiprah manis ditunjukkan sederet pembalap Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, tak terbendung di Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2023. Sementara itu, pembalap lain Indonesia, Fadilah Arbi Aditama, menjanjikan di Moto3 Mandalika 2023.

Ya, para pembalap binaan Astra Honda Motor (AHM) mampu membuktikan diri dengan mengukir prestasi di dua ajang balap kelas dunia. Veda Ega Pratama meraih kemenangan setelah merebut podium tertinggi pada race I seri ketiga Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2023. Balapan itu digelar di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Sabtu (14/10/2023).

Pembalap Indonesia di Sirkuit Mandalika

Di ajang lainnya, pembalap Indonesia yang mendapat wildcard, Fadilah Arbi Aditama, mampu tembus babak kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Mandalika 2023. Dia pun mengamankan posisi start ke-15.

Dominasi Veda di IATC 2023 masih berlanjut setelah meraih tiga kemenangan pada dua seri pertama, yakni di Sepang-Malaysia, dan Motegi-Jepang. Satu kemenangan membanggakan dibukukan lagi oleh pebalap asal Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, itu setelah berjibaku sepanjang race I IATC Mandalika dengan pembalap Jepang, Amon Odaki.

Performa positif diperoleh Veda sejak latihan bebas hingga kualifikasi, menempatkannya merebut pole position. Posisi start terdepan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melepaskan diri sejak awal dari pembalap lain.

Kendati demikian, Veda tetap mendapat tekanan kuat dari Odaki. Kedua pembalap itu saling susul hingga lap terakhir. Kemenangan Veda di IATC Mandalika race I membuatnya makin kukuh di puncak klasemen dengan 120 poin.

”Saya mencoba terus fokus sampai pada persaingan ketat di dua lap terakhir dan berhasil finis pertama. Senang sekali meraih kemenangan di race pertama ini. Saya akan kembali bekerja keras untuk meraih kemenangan di race kedua besok dan memperlebar jarak poin dengan pebalap lain,” ujar Veda.

Pembalap lain Indonesia, Reykat Yusuf Fadilah, hampir meraih podium. Dia sempat berada di rombongan depan dan bersaing dengan lima pembalap lain.

Namun sayang, ritme Reykat Yusuf Fadilah belum terjaga stabil. Alhasil, dirinya finis untuk di posisi ke-6.

Halaman:
1 2
