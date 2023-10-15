Gara-Gara Hal Ini, Jorge Lorenzo Sebut Marc Marquez Lebih Mudah Putuskan Hengkang dari Repsol Honda

LOMBOK – Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut komentari keputusan Marc Marquez hengkang dari Honda di MotoGP 2024. Dia menyebut ada satu faktor yang membuat Marquez lebih mudah putuskan angkat kaki dari Honda di akhir musim ini.

Faktor itu adalah berkaitan dengan adik kandung Marc Marquez, yakni Alex Marquez. Jorge Lorenzo percaya bahwa keputusan Honda melepas Alex Marquez membuat Marc Marquez makin mudah mengambil keputusan hengkang.

"Keputusan Honda melepas Alex sangat berpengaruh terhadap keputusan Marc untuk meninggalkan Honda tahun ini," kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Minggu (15/10/2023).

"Jika Honda mempertahankan Alex, tentu Marc akan lebih sulit dalam mengambil keputusan. Saya yakin akan hal itu," tambahnya.