Marcus Gideon Curhat Susah Tidur saat Duduki Peringkat 1 Dunia, Mohammad Ahsan: Untung Masih Sehat Sekarang!

Marcus Gideon mengaku sulit tidur semasa menjabat sebagai pasangan ganda putra terbaik dunia bersama Kevin Sanjaya (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

MARCUS Gideon curhat susah tidur saat duduki peringkat 1 dunia, Mohammad Ahsan beri komentar. Ahsan menyampaikan pesan syukur bernada bercanda karena Marcus masih sehat setelah bertahun-tahun sulit tidur.

Marcus Fernaldi Gideon pernah menjadi ganda putra terbaik dunia bersama pasangannya, Kevin Sanjaya. Selama lima tahun dari 2017 hingga 2022, pasangan berjuluk The Minions tersebut merupakan duet ganda putra terbaik dunia.

Kini, era The Minions telah memudar. Mereka bahkan sedang vakum karena Marcus Gideon menepi selama beberapa bulan akibat naik ke meja operasi.

Dalam sebuah wawancara dengan MNC Portal Indonesia (MPI), Marcus mengaku sulit tidur semasa menjadi pebulu tangkis nomor satu dunia bersama Kevin. Perkataannya kemudian diunggah oleh akun @djarumbadminton di Instagram.

"(Jadi peringkat 1 dunia itu) tidur susah, banyak pikiran, harus banyak-banyak berdoa. Emang pikiran banget itu. Tidur malam susah, apalagi kalau pertandingan. Kita sebelum berangkat harus sudah juara. Kalau hanya sampai final (tidak juara) dianggap kalah," jelas Marcus kepada MPI beberapa waktu lalu.