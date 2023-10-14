Mengintip Garasi Aprilia Racing yang Dibangun dari Dinding Karbon dan Puluhan Kilogram Garam di MotoGP Mandalika 2023

LOMBOK – Ada fakta menarik terkait garasi yang dibangun Aprilia Racing di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Ternyata paddock milik tim pabrikan asal Italia itu dibangun dengan dinding karbon dan puluhan kilogram garam untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2023

Berbagai cara dilakukan Aprilia Racing agar bisa tampil maksimal disetiap balapannya. Salah satunya dengan membangun paddock sebaik mungkin agar kedua pembalap mereka, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro bisa nyaman.

MNC Portal Indonesia (MPI) pun berkesempatan mengamati isi garasi Aprilia Racing Team pada ajang MotoGP Mandalika 2023. Konon, garasi Aprilia Racing Team dibangun hanya dalam 4 jam oleh seluruh anggota tim yang terlibat.

"Garasi Aprilia ini dibangun kurang lebih 4 jam saja. Jadi misalnya mereka datang jam 09.00 berarti jam 13.00 udah harus ready. Dan yang harus bangun siapa? Tim mereka tanpa terkecuali," kata Ayu Hapsari selaku PR dan Communications Manager PT Piaggio Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/10/2023).

"Bahkan mereka memikirkan dindingnya dari karbon supaya bisa lebih ringan, kenapa sih harus lebih ringan? Karena costnya akan lebih murah saat pengiriman. Bukan hanya dari penempatan barang aja yang mereka perhatikan tapi juga soal pengeluaran mereka pikirin," sambungnya.

Tak hanya itu, garasi ini juga memerlukan puluhan kilogram garam sebagai bahan bangunannya. Ayu menjelaskan garam diperlukan untuk menangkal suhu panas di kawasan Lombok yang bisa mencapai lebih dari 30 derajat celsius.

"Mereka memerlukan banyak garam untuk mengurangi suhu panas di dalam paddock. Bahkan tim Aprilia Racing bisa menghabiskan biaya jutaan rupiah untuk membeli garam dalam jumlah banyak," sambung Ayu.

Menariknya lagi, garasi Aprilia Racing Team juga membutuhkan freezer atau pendingin untuk menjaga suhu bahan bakar motor kedua pembalapnya.