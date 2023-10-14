Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Hanya Perkenalkan Indonesia ke Dunia, MotoGP Mandalika 2023 Juga Tingkatkan Sektor Pariwisata Nusa Tenggara Barat

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:11 WIB
MotoGP Mandalika 2023 tingkatkan sektor pariwisata di kawasan Nusa Tenggara Barat. (Foto: Kominfo)
LOMBOK – Gelaran MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan ini ternyata tak hanya berdampak pada semakin dikenalnya Lombok, Indonesia ke dunia saja. Sebab ajang balapan di Sirkuit Mandalika itu juga berhasil meningkatkan sektor pariwisata di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Seperti yang diketahui, MotoGP Mandalika 2023 digelar pada 13-15 Oktober 2023. Hadirnya ajang balap motor terbaik di dunia itu memberikan banyak dampak positif kepada Indonesia sebagai tuan rumah, sebab keberadaan gelaran MotoGP Mandalika 2023 itu menambah daya tarik bagi para wisatawan.

Dampaknya dapat dirasakan di berbagai sektor, salah satunya meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan NTB. Tentunya kabar itu sangatlah baik, mengingat keindahan alam yang tersaji lewat berbagai pantai yang elok, membuat Mandalika menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP).

Terkait meningkatkany sektor pariwisata di kawasan NTB itu pun disampaikan langsung oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Lombok Tengah, H. Lendek Jayadi. Dalam konferensi pers di Media Center Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit, pada Sabtu (14/10/2023), ia mengatakan saat ini ada ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah berpartisipasi dan merasakan dampak dari MotoGP Mandalika 2023.

“UMKM kita di dalam sirkuit ada sekitar 20 UMKM. Di luar sirkuit, seperti di lokasi Bazaar Mandalika, ada 302 UMKM, yang selain menjual makanan, tetapi juga menjual berbagai kerajinan seperti anyaman ketak,” jelas Lendek, Sabtu (14/10/2023).

MotoGP Mandalika 2023

Keberadaan ragam kuliner hingga kriya khas NTB, membuat pariwisata NTB, termasuk Lombok dan sekitarnya kian terkenal. Hal tersebut dijabarkan oleh Septriana Tangkary, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam kesempatan yang sama.

Lombok menjadi destinasi wisata super prioritas yang luar biasa. Event MotoGP ini membuat ekonomi masyarakat meningkat, juga merupakan momentum keramahtamahan Indonesia dikenal dunia.

