HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Ungkap Penyebab Gagal Lolos Langsung ke Sesi Kualifikasi 2 di MotoGP Mandalika 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |08:26 WIB
Francesco Bagnaia Ungkap Penyebab Gagal Lolos Langsung ke Sesi Kualifikasi 2 di MotoGP Mandalika 2023
Francesco Bagnaia mengaku merasakan ketidaknyamanan pada bagian elektronik (Foto: Twitter/peccobagnaia)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia ungkap penyebab gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi 2 (Q2) di MotoGP Mandalika 2023. Sang pembalap Ducati Lenovo tersebut mengaku tidak nyaman pada bagian elektronik motor.

Bagnaia harus memulai sesi kualifikasi dari Q1 lantaran tampil buruk di sesi latihan (practice) dengan gagal finis di 10 besar. Juara bertahan MotoGP tersebut hanya mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,635 detik dan menempati posisi ke-16.

Francesco Bagnaia

Karena hasil tersebut, Bagnaia pun harus melalui Q1 pada sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu (14/10/2023) pagi ini WIB. Dia harus bisa finis di dua posisi teratas untuk bisa lanjut ke sesi kedua alias Q2.

"Saya tidak menyangka bisa terlempar dari Q2 padahal saya merasa cukup baik dengan motor yang ditunggangi," kata Pecco, Jumat (13/10/2023).

"Saya kembali dengan kepercayaan diri tinggi dalam pengereman dan tikungan di mana saya merasakan cukup percaya diri," lanjutnya.

Bagnaia sejatinya merasa tampil cukup baik pada hari pertama MotoGP Mandalika 2023. Namun, dia mengaku tidak menemukan kenyamanan pada bagian elektronik dan sadar bahwa itu perlu diperbaiki.

Halaman:
1 2
