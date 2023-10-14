Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Intip Lagi Ucapan Marc Marquez yang Bingung Sering Jatuh di Sirkuit Mandalika, Pertanda Angker?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |07:21 WIB
Intip Lagi Ucapan Marc Marquez yang Bingung Sering Jatuh di Sirkuit Mandalika, Pertanda Angker?
Marc Marquez sering mengalami kecelakaan di Sirkuit Mandalika (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez pernah curhat karena sering jatuh di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022 lalu. Hal itu menyebabkan dirinya gagal mengaspal dalam balapan utama.

Pada MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan hingga tiga kali dari sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Puncaknya adalah pada sesi pemanasan ketika sang pembalap Repsol Honda mengalami highside.

Marc Marquez

Imbas dari kecelakaan tersebut, Marc Marquez gagal ikut balapan pada MotoGP Mandalika 2022 karena mengalami diplopia. Dia juga absen pada seri berikutnya di Argentina karena diplopia tersebut.

Ketika berbicara tentang Sirkuit Mandalika, Marc Marquez mengaku memiliki kebingungan tersendiri. Dia mengaku tidak paham mengapa bisa mengalami kecelakaan seperti yang terjadi MotoGP Mandalika 2022 lalu.

“Ada beberapa kecelakaan yang tidak saya pahami. Terutama pada saat pemanasan [di Mandalika], karena saya menggunakan ban belakang yang baru dan kemudian mengalami highside,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek.com.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement