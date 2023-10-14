Intip Lagi Ucapan Marc Marquez yang Bingung Sering Jatuh di Sirkuit Mandalika, Pertanda Angker?

MARC Marquez pernah curhat karena sering jatuh di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022 lalu. Hal itu menyebabkan dirinya gagal mengaspal dalam balapan utama.

Pada MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan hingga tiga kali dari sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Puncaknya adalah pada sesi pemanasan ketika sang pembalap Repsol Honda mengalami highside.

Imbas dari kecelakaan tersebut, Marc Marquez gagal ikut balapan pada MotoGP Mandalika 2022 karena mengalami diplopia. Dia juga absen pada seri berikutnya di Argentina karena diplopia tersebut.

Ketika berbicara tentang Sirkuit Mandalika, Marc Marquez mengaku memiliki kebingungan tersendiri. Dia mengaku tidak paham mengapa bisa mengalami kecelakaan seperti yang terjadi MotoGP Mandalika 2022 lalu.

“Ada beberapa kecelakaan yang tidak saya pahami. Terutama pada saat pemanasan [di Mandalika], karena saya menggunakan ban belakang yang baru dan kemudian mengalami highside,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek.com.