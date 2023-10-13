Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Sambut Baik Kedatangan Marc Marquez ke Ducati

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:03 WIB
Francesco Bagnaia Sambut Baik Kedatangan Marc Marquez ke Ducati
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez (Foto: MotoGP)
MANDALIKA – Jagoan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyambut kedatangan Marc Marquez ke Gresini Ducati. Bagnaia yakin Marc Marquez bakal beradaptasi cepat dengan motor Desmosedici pada MotoGP 2024 nanti.

Setelah rumor kencang berembus selama beberapa pekan terakhir, akhirnya Gresini Ducati mengumumkan perekrutan The Baby Alien -julukan Marquez- dari Repsol Honda pada Kamis (12/10/2023). Dia akan mulai membalap untuk tim arahan Nadia Padovani itu mulai MotoGP 2024 mendatang.

Tentunya kedatangan bintang asal Spanyol itu ke Ducati bakal semakin menambah kekuatan Ducati yang sangat dominan di MotoGP saat ini. Bakatnya yang luar biasa pasti akan sangat menakjubkan ketika mengendarai motor Desmosedici GP milik merek Italia itu yang merupakan kuda besi tercepat di kelas utama saat ini.

Pecco -sapaan Bagnaia- pun menyambut kedatangan Marquez ke Ducati dengan tangan terbuka. Dia yakin juara MotoGP enam kali itu bakal bisa cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP-nya sehingga akan mampu keluar dari keterpurukan dan bersaing lagi di papan atas tahun depan.

“Saya pikir itu bagus untuk kami dan juga MotoGP. Marc pasti akan menemukan kecepatan yang bagus dengan motor kami. Dia akan merasa nyaman dan tidak akan memakan waktu lama sampai dia menjadi lebih baik dan lebih cepat dari situasinya saat ini,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (13/10/2023).

