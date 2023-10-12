Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Curhat Kelelahan ke Menpora Dito Usai Asian Games 2023, PBSI Diminta Atur Jadwal Main

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |00:02 WIB
Anthony Ginting Curhat Kelelahan ke Menpora Dito Usai Asian Games 2023, PBSI Diminta Atur Jadwal Main
Anthony Sinisuka Ginting curhat ke Menpora RI Dito Ariotedjo (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengaku mendengar curahan hati Anthony Sinisuka Ginting usai Asian Games 2023. Tunggal putra Indonesia itu mengaku kelelahan karena jadwal yang begitu padat.

Seperti diketahui, Indonesia gagal meraih medali dari cabor bulu tangkis Asian Games 2023. Nomor beregu dan individu sama-sama gagal mencapai lebih dari perempatfinal.

Anthony Sinisuka Ginting

Dito mengatakan sudah mendapatkan laporan dari Anthony Ginting soal penampilan di Asian Games. Namun, ia meminta masalah yang melibatkan federasi, untuk langsung ditanyakan kepada PBSI saja.

"Kalau bulu tangkis, terkait dengan organisasinya mungkin bisa kejar ke PBSI. Akan tetapi, kalau saya sempat mengecek baru ke satu atlet, yakni Ginting," ungkap Dito, kepada awak media di Kantor Kemenpora RI, dikutip pada Kamis (12/10/2023).

"Ginting itu ketika Asian Games sudah merasa sangat lelah. Mungkin berarti ini ada masalah pengaturan penjadwalan," lanjut pria berusia 33 tahun itu.

Dito menyampaikan hal tersebut kepada PBSI. Ia berharap ke depannya ada pengaturan jadwal yang lebih baik lagi untuk para pebulu tangkis Indonesia.

Halaman:
1 2
