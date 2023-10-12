Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Makin Melokal, Alex Rins Kini Dengarkan Lagu Hati-Hati di Jalan Milik Tulus

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:55 WIB
Makin Melokal, Alex Rins Kini Dengarkan Lagu Hati-Hati di Jalan Milik Tulus
Alex Rins terlihat semakin melokal jelang MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/alexrins)
A
A
A

MANDALIKA – Kegiatan para pembalap MotoGP jelang seri Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Terbaru ada pembalap LCR Honda, Alex Rins yang memposting foto di instagram pribadinya dengan lagu Indonesia, Hati-Hati di Jalan milik penyanyi Tulus.

Ada saja memang kelakuan para rider MotoGP dalam menyambut MotoGP Mandalika 2023. Rins diketahui semakin melokal karena memposting lagu Tulus yang berjuluk Hati-Hati di Jalan dalam postingan terbarunya.

Sejatinya posting-an yang diupload Rins tidak ada galau-galaunya seperti maksud dari lagu tulus tersebut. Sebab posting-an itu justru menantang fans Indonesia untuk me-like fotonya tersebut hingga 30 ribu dan dia akan mengenakan baju tenun dan sarung batik selama akhir pekan di seri Mandalika tersebut.

“Pakaian yang bagus. Bagaimana, apakah ini cocok untuk saya? 30 ribu like dan saya akan mengenakan pakaian ini untuk akhir pekan balapan nanti,” bunyi caption Rins di postingan terbarunya tersebut, dikutip Kamis (12/10/2023).

Alex Rins

Melihat posting-an itu, netizen Indonesia justru lebih banyak yang salah fokus dengan pemilihan lagu Rins untuk foto yang baru diuploadnya itu. Tapi banyak juga yang menilai Rins meremehkan fans Indonesia karena hanya 30 ribu like saja, sebab mereka yakin jumlah tersebut akan mudah untuk dilampaui.

Benar saja, baru 17 jam berlalu dari waktu postingan tersebut, kini sudah ada 40 ribu like yang hadir di foto Rins tersebut.

“30k like doang, ngeremehin netizen Indonesia,” komentar @nand***dahh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement