Makin Melokal, Alex Rins Kini Dengarkan Lagu Hati-Hati di Jalan Milik Tulus

MANDALIKA – Kegiatan para pembalap MotoGP jelang seri Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Terbaru ada pembalap LCR Honda, Alex Rins yang memposting foto di instagram pribadinya dengan lagu Indonesia, Hati-Hati di Jalan milik penyanyi Tulus.

Ada saja memang kelakuan para rider MotoGP dalam menyambut MotoGP Mandalika 2023. Rins diketahui semakin melokal karena memposting lagu Tulus yang berjuluk Hati-Hati di Jalan dalam postingan terbarunya.

Sejatinya posting-an yang diupload Rins tidak ada galau-galaunya seperti maksud dari lagu tulus tersebut. Sebab posting-an itu justru menantang fans Indonesia untuk me-like fotonya tersebut hingga 30 ribu dan dia akan mengenakan baju tenun dan sarung batik selama akhir pekan di seri Mandalika tersebut.

“Pakaian yang bagus. Bagaimana, apakah ini cocok untuk saya? 30 ribu like dan saya akan mengenakan pakaian ini untuk akhir pekan balapan nanti,” bunyi caption Rins di postingan terbarunya tersebut, dikutip Kamis (12/10/2023).

Melihat posting-an itu, netizen Indonesia justru lebih banyak yang salah fokus dengan pemilihan lagu Rins untuk foto yang baru diuploadnya itu. Tapi banyak juga yang menilai Rins meremehkan fans Indonesia karena hanya 30 ribu like saja, sebab mereka yakin jumlah tersebut akan mudah untuk dilampaui.

Benar saja, baru 17 jam berlalu dari waktu postingan tersebut, kini sudah ada 40 ribu like yang hadir di foto Rins tersebut.

“30k like doang, ngeremehin netizen Indonesia,” komentar @nand***dahh.