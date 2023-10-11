Cara Menulis Notasi Catur yang Benar Untuk Para Pecatur

CARA menulis notasi catur yang benar akan dibahas di artikel ini. Notasi catur adalah sistem penulisan untuk permainan catur untuk pencatatan dan analisis.

Notasi catur yang paling umum digunakan adalah notasi aljabar, yang didasarkan pada sistem koordinat papan catur. Untuk menulis notasi catur, Anda perlu mengetahui singkatan nama buah catur dan nama petak di papan catur.

Singkatan Nama Buah Catur:

Pion: e

Gajah: B

Raja: K

Ratu: Q

Benteng: R

Kuda: N

Nama Petak di Papan Catur:

A: a

B: b

C: c

D: d

E: e

F: f

G: g

H: h