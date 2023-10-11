Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengenal ELO Rating Catur, Sistem Peringkat dan Kekuatan Pecatur Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |03:02 WIB
Mengenal ELO Rating Catur, Sistem Peringkat dan Kekuatan Pecatur Dunia
Mengenal ELO Rating Catur, Sistem Peringkat dan Kekuatan Pecatur Dunia. (Foto: Reuters)
A
A
A

ELO rating catur adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan relatif pemain catur. Sistem ini dikembangkan oleh Arpad Elo, seorang fisikawan dan pecatur Amerika Serikat kelahiran Hungaria.

ELO rating dihitung berdasarkan hasil pertandingan yang dimainkan oleh pemain. Pemain dengan rating yang lebih tinggi diharapkan untuk memenangkan pertandingan melawan pemain dengan rating yang lebih rendah.

ELO rating memiliki skala dari 100 hingga 3500, dengan 100 adalah rating terendah dan 3500 adalah rating tertinggi. Rating rata-rata pemain catur adalah sekitar 1500.

Pemain dengan rating 2700 atau lebih tinggi dianggap sebagai grandmaster. Grandmaster adalah pemain yang telah memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memenangkan turnamen catur internasional.

Ilustrasi permainan catur

Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan ELO rating catur:

Berlatih secara teratur. Semakin sering Anda bermain catur, semakin baik Anda akan menjadi pemain.

Belajar dari kesalahan Anda. Setelah Anda kalah, luangkan waktu untuk menganalisis permainan Anda dan cari tahu apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik.

Bermain melawan pemain yang lebih kuat. Bermain melawan pemain yang lebih kuat akan membantu Anda meningkatkan keterampilan Anda.

