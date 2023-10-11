Advertisement
MOTOGP

5 Alasan Marc Marquez Bakal Juara MotoGP Mandalika 2023, Nomor 1 Motivasi Tambahan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:18 WIB
5 Alasan Marc Marquez Bakal Juara MotoGP Mandalika 2023, Nomor 1 Motivasi Tambahan
Marc Marquez berpotensi juara di MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Marc Marquez bakal juara MotoGP Mandalika 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah demi memberikan motivasi tambahan.

Balapan MotoGP akan kembali ke Indonesia pada akhir pekan ini. Sirkuit Mandalika akan menyajikan adu cepat para pembalap di antara tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023 mendatang.

Marc Marquez

Marc Marquez berpotensi menjadi juara dalam balapan kali ini. Meski telah mengalami musim yang sulit, ada lima hal yang membuatnya bisa tampil baik, bahkan mungkin menjadikannya juara, pada MotoGP Mandalika 2023.

Berikut 5 Alasan Marc Marquez Bakal Juara MotoGP Mandalika 2023

5. Peningkatan Performa

Marc Marquez

Marc Marquez telah mengalami musim yang berat. Namun, ada indikasi baik dari beberapa balapan terakhir yang dilalui oleh sang pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.

Dimulai dari finis pertama kalinya pada balapan utama di seri Austria, Agustus lalu, Marc Marquez semakin terlihat meyakinkan pada balapan-balapan berikutnya. Pada seri terakhir di Jepang, 1 Oktober 2023 lalu, dia sukses naik podium usai finis ketiga.

4. Sirkuit Mandalika Masih Baru

Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru di MotoGP. Ini baru menjadi balapan kedua di MotoGP untuk Sirkuit Mandalika.

Karena relatif masih baru, juaranya tak tertebak. Seperti halnya di tahun lalu, ketika Miguel Oliveira dari Red Bull KTM mendadak menjadi juara, mengungguli para pembalap jagoan seperti Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo pada saat itu.

Halaman:
1 2 3
