HOME SPORTS MOTOGP

Momen Kocak Marc Marquez Joget Bareng Penyanyi di Indonesia, Diiringi Lagu Despacito!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:37 WIB
Momen Kocak Marc Marquez Joget Bareng Penyanyi di Indonesia, Diiringi Lagu Despacito!
Aksi kocak Marc Marquez saat joget bareng penyanyi di Indonesia pada 2022 lalu (Foto: tangkapan layar TikTok)
A
A
A

MOMEN kocak Marc Marquez joget bareng penyanyi di Indonesia yang diiringi lagu Despacito akan diulas Okezone. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dan pembalap lainnya akan kembali mengaspal di seri ke-15 MotoGP 2023 yakni di MotoGP Mandalika 2023.

Sesuai jadwal, MotoGP Mandalika 2023 bakal berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, mulai Jumat 13 Oktober 2023 hingga Minggu 15 Oktober 2023. Sirkuit Mandalika kembali menjadi tuan rumah Grand Prix Indonesia setelah debut menariknya di kalender MotoGP pada 2022.

Dengan demikian, MotoGP Mandalika 2023 jadi edisi kedua yang digelar di Sirkuit Mandalika setelah pada 2022 lalu dimenangkan oleh rider yang kini membela Aprilia Racing, Miguel Oliveira. Sementara itu, Marc Marquez saat itu terpaksa mundur dari balapan utama MotoGP Mandalika 2022 gara-gara cedera.

Sang juara dunia MotoGP enam kali itu harus mengalami kecelakaan horor di sesi pemanasan pada MotoGP Mandalika 2022. Kini, akankah Marc Marquez bakal bangkit dan memberi kejutan dengan memenangkan MotoGP Mandalika 2023? Menarik dinantikan.

Satu hal yang pasti, Marc Marquez saat ini sudah berada di Indonesia dan bersiap-siap untuk melakoni MotoGP Mandalika 2023. Menariknya, ada momen kocak di mana The Baby Alien joget bareng penyanyi di Indonesia yang diiringi lagu Despacito.

Halaman:
1 2
