Kisah Max Verstappen yang Dihukum dengan Cara Ditinggalkan di Rest Area Tol Tiap Kali Balapan dengan Buruk

KISAH Max Verstappen yang dihukum dengan cara ditinggalkan di rest area tol tiap kali balapan dengan buruk akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Verstappen ternyata mendapatkan didikan yang keras dari sang ayah, Jos Verstappen sehingga bisa menjadi salah satu pembalap terhebat Formula One (F1) saat ini.

Kehebatan Verstappen saat ini memang tidak lepas dari didikan keras yang dilakukan Jos Verstappen semasa dirinya masih anak-anak. Berkat didikan keras itu, Max bahkan baru saja mengunci gelar juara F1 2023 dalam GP Qatar akhir pekan lalu. Titel tersebut membuatnya telah mengoleksi tiga gelar juara dunia secara berturut-turut.

Kehebatan pembalap asal Belanda itu salah satunya jelas karena polesan ayahnya, Jos. Seperti diketahui, Jos merupakan mantan pembalap F1 yang mengikuti 107 balapan serta pernah menjadi rekan setim sang legenda, Michael Schumacher, di Benetton.

Jos menceritakan bahwa dari kecil Max dididik untuk menempuh sekolah formal seperti anak-anak lainnya dari Senin sampai Jumat hingga waktu makan siang. Setelah itu, ayahnya akan mengantarkannya naik bus sejauh beberapa kilometer melintasi Eropa untuk mengikuti kompetisi balap kart.

Jos mengatakan dirinya mendidik Max untuk menjadi pemenang sejak belia. Pria berusia 51 tahun itu ingin mental seperti itu tertanam dibenak anaknya.

“Kami tidak keluar jalur untuk mengejar (saat balapan). Saya selalu hanya ingin menang, menang, menang. Saya memintanya untuk melakukan itu juga,” kata Jos dikutip dari Speedweek, Rabu (11/10/2023).