Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Max Verstappen yang Dihukum dengan Cara Ditinggalkan di Rest Area Tol Tiap Kali Balapan dengan Buruk

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |00:04 WIB
Kisah Max Verstappen yang Dihukum dengan Cara Ditinggalkan di Rest Area Tol Tiap Kali Balapan dengan Buruk
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Max Verstappen yang dihukum dengan cara ditinggalkan di rest area tol tiap kali balapan dengan buruk akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Verstappen ternyata mendapatkan didikan yang keras dari sang ayah, Jos Verstappen sehingga bisa menjadi salah satu pembalap terhebat Formula One (F1) saat ini.

Kehebatan Verstappen saat ini memang tidak lepas dari didikan keras yang dilakukan Jos Verstappen semasa dirinya masih anak-anak. Berkat didikan keras itu, Max bahkan baru saja mengunci gelar juara F1 2023 dalam GP Qatar akhir pekan lalu. Titel tersebut membuatnya telah mengoleksi tiga gelar juara dunia secara berturut-turut.

Kehebatan pembalap asal Belanda itu salah satunya jelas karena polesan ayahnya, Jos. Seperti diketahui, Jos merupakan mantan pembalap F1 yang mengikuti 107 balapan serta pernah menjadi rekan setim sang legenda, Michael Schumacher, di Benetton.

Jos menceritakan bahwa dari kecil Max dididik untuk menempuh sekolah formal seperti anak-anak lainnya dari Senin sampai Jumat hingga waktu makan siang. Setelah itu, ayahnya akan mengantarkannya naik bus sejauh beberapa kilometer melintasi Eropa untuk mengikuti kompetisi balap kart.

Max Verstappen

Jos mengatakan dirinya mendidik Max untuk menjadi pemenang sejak belia. Pria berusia 51 tahun itu ingin mental seperti itu tertanam dibenak anaknya.

“Kami tidak keluar jalur untuk mengejar (saat balapan). Saya selalu hanya ingin menang, menang, menang. Saya memintanya untuk melakukan itu juga,” kata Jos dikutip dari Speedweek, Rabu (11/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement