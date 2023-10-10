Apresiasi Kemajuan Biliar sejak Dipimpin Hary Tanoesoedibjo, Pengprov POBSI NTB Berharap Cabor Biliar Berprestasi di PON Aceh-Sumut 2024

KETUA Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Suyitno, mengapresiasi kemajuan biliar sejak dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum PB POBSI. Dia pun berharap cabang olahraga (cabor) yang satu ini mampu berprestasi di PON Aceh-Sumut 2024.

Suyitno mengatakan hal tersebut dalam acara rapat koordinas (rakor) yang diikuti oleh 31 pengprov POBSI seluruh Indonesia di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, pada Senin (9/10/2023). Rakor tersebut membahas tentang babak kualifikasi PON Aceh-Sumut 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Suyitno bersyukur biliar Indonesia semakin maju selama dipimpin HT -sapaan akrab Hary Tanoesoedibjo- baik dari tingkat daerah hingga internasional. Sebab demikian, ia mengapresiasi kontribusi Ketua Umum Partai Perindo tersebut.

"Kami merasa bersyukur bahwa biliar dipimpin oleh seseorang yang sangat-sangat terbukti membawa biliar untuk langkah lebih maju. Terutama dalam hal nasional, internasional, maupun di tingkat daerah," ungkap Suyitno kepada MNC Portal Indonesia, di Jakarta Senin (9/10/2023).

Lebih lanjut, Suyitno berharap acara rakor tersebut bisa menjadi momentum kebangkitan biliar Indonesia dalam hal prestasi. Bukan hanya itu, ia ingin cabor yang satu ini lebih maju lagi ke depannya dan mampu berprestasi sebaik mungkin di PON Aceh-Sumut 2024.