Hary Tanoesoedibjo Ungkap Harapan Usai Pilih Raffi Ahmad sebagai Ambassador Biliar POBSI

Hary Tanoesoedibjo berharap Raffi Ahmad bisa tingkatkan minat terhadap olahraga biliar usai dipilih sebagai ambassador (Foto: MPI/Aldhi Chandra)

HARY Tanoesoedibjo ungkap harapan usai pilih Raffi Ahmad sebagai ambassador biliar POBSI. Sosok Raffi Ahmad sebagai artis diharapkan dapat menarik minat publik kepada olahraga biliar.

Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Gary Tanoesoedibjo, mengumumkan bahwa Raffi Ahmad akan menjadi ambassador olahraga biliar Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan rapat koordinasi bidang pembinaan dan prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023).

"Mulai hari ini Raffi Ahmad diangkat sebagai ambasador biliar POBSI sekaligus jadi Ketua Bidang Pembinaan Artis," ungkap Hary Tanoe, Senin (9/10/2023).

Harry membeberkan bahwa sosok Raffi sebagai aartis dapat berguna untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga biliar. Oleh karena itu, Hary Tanoe menghubungi Raffi Ahmad secara langsung untuk mengajaknya menjadi ambasador biliar Indonesia.

"Tadi saya kontak Raffi Ahmad karena biliar ini kan untuk mengangkat peminatnya perlu banyak hype,"