Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hary Tanoesoedibjo Ungkap Harapan Usai Pilih Raffi Ahmad sebagai Ambassador Biliar POBSI

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:28 WIB
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Harapan Usai Pilih Raffi Ahmad sebagai Ambassador Biliar POBSI
Hary Tanoesoedibjo berharap Raffi Ahmad bisa tingkatkan minat terhadap olahraga biliar usai dipilih sebagai ambassador (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

HARY Tanoesoedibjo ungkap harapan usai pilih Raffi Ahmad sebagai ambassador biliar POBSI. Sosok Raffi Ahmad sebagai artis diharapkan dapat menarik minat publik kepada olahraga biliar.

Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Gary Tanoesoedibjo, mengumumkan bahwa Raffi Ahmad akan menjadi ambassador olahraga biliar Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan rapat koordinasi bidang pembinaan dan prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023). 

Raffi Ahmad

"Mulai hari ini Raffi Ahmad diangkat sebagai ambasador biliar POBSI sekaligus jadi Ketua Bidang Pembinaan Artis," ungkap Hary Tanoe, Senin (9/10/2023).

Harry membeberkan bahwa sosok Raffi sebagai aartis dapat berguna untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga biliar. Oleh karena itu, Hary Tanoe menghubungi Raffi Ahmad secara langsung untuk mengajaknya menjadi ambasador biliar Indonesia.

"Tadi saya kontak Raffi Ahmad karena biliar ini kan untuk mengangkat peminatnya perlu banyak hype,"

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement